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В Твери нашли живыми двух мальчиков, пропавших после школы
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РИА Новости

В Твери нашли живыми двух мальчиков, пропавших после школы

13:27 26.02.2020
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
ВОРОНЕЖ, 26 фев - РИА Новости. Двое мальчиков, пропавших во вторник после школы в Твери, найдены живыми, сообщает в среду региональное управление СК РФ.
Ранее сообщалось, что 25 февраля в Твери пропали двое детей. По данным следствия, один из ребят около 15 часов пришел домой после школы, после чего "покинул место жительства и направился в неизвестном направлении". Второй также вернулся после школы домой, ушел гулять, предположительно, с первым мальчиком. Следователи опросили родственников ребят. Были организованы поиски детей, в которых были задействованы сотрудники СУСК, МВД, МЧС и волонтеры.
"Осматривались улицы города, магазины, проверялись чердаки и подвалы на предмет обнаружения малолетних, проводились беседы с местными жителями. 26 февраля... пропавшие дети были обнаружены сотрудниками органов внутренних дел по улице Орджоникидзе города Твери, мальчики гуляли", - говорится в сообщении.
Следователями устанавливаются все обстоятельства их безвестного отсутствия.
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Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияТверьПроисшествия
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