В Твери нашли живыми двух мальчиков, пропавших после школы

ВОРОНЕЖ, 26 фев - РИА Новости. Двое мальчиков, пропавших во вторник после школы в Твери, найдены живыми, сообщает в среду региональное управление СК РФ.
Ранее сообщалось, что 25 февраля в Твери пропали двое детей. По данным следствия, один из ребят около 15 часов пришел домой после школы, после чего "покинул место жительства и направился в неизвестном направлении". Второй также вернулся после школы домой, ушел гулять, предположительно, с первым мальчиком. Следователи опросили родственников ребят. Были организованы поиски детей, в которых были задействованы сотрудники СУСК, МВД, МЧС и волонтеры.
"Осматривались улицы города, магазины, проверялись чердаки и подвалы на предмет обнаружения малолетних, проводились беседы с местными жителями. 26 февраля... пропавшие дети были обнаружены сотрудниками органов внутренних дел по улице Орджоникидзе города Твери, мальчики гуляли", - говорится в сообщении.
Следователями устанавливаются все обстоятельства их безвестного отсутствия.