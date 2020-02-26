В Твери нашли живыми двух мальчиков, пропавших после школы

Ранее сообщалось, что 25 февраля в Твери пропали двое детей. По данным следствия, один из ребят около 15 часов пришел домой после школы, после чего "покинул место жительства и направился в неизвестном направлении". Второй также вернулся после школы домой, ушел гулять, предположительно, с первым мальчиком. Следователи опросили родственников ребят. Были организованы поиски детей, в которых были задействованы сотрудники СУСК, МВД, МЧС и волонтеры.