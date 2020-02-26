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Мишустин проведет встречу с президентом Киргизии
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РИА Новости

Мишустин проведет встречу с президентом Киргизии

12:42 26.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА/БИШКЕК, 26 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин 27 февраля в Москве встретится с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, будут обсуждены вопросы взаимодействия в энергетике, промышленности, транспорте и других областях, сообщает пресс-служба российского кабмина.
Отмечается, что Жээнбеков будет находиться в России с рабочим визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина для участия в церемонии открытия перекрестного Года России и Киргизии. Ранее сообщалось, что Путин также проведет встречу с киргизским лидером.
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"Мишустин и Жээнбеков обсудят актуальные вопросы российско-киргизского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, взаимодействия в энергетике, промышленности, транспорте и других областях", - говорится в сообщении.
В пресс-службе киргизского лидера РИА Новости сообщили, что Жээнбеков в ходе визита в Россию также рассчитывает встретиться с зампредседателя Совбеза Дмитрием Медведевым. "Запланированы двусторонние переговоры с председателем правительства России Михаилом Мишустиным и заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым", - заявили в пресс-службе.
Как добавили в аппарате киргизского президента, Жээнбеков также возложит цветы к Могиле Неизвестного солдата и посетит павильон "Кыргызстан" на ВДНХ.
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Сооронбай ЖээнбековМихаил МишустинВладимир ПутинРоссияКиргизияВ мире
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