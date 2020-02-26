Лавров: Россия поддержит настрой Албании на конструктивную работу ОБСЕ

"Мы ценим ваше стремление проконсультироваться с РФ в связи с тем, что вам предстоит руководить ОБСЕ в течение 2020 года. В ОБСЕ, к сожалению, сейчас преобладает конфронтационная риторика, стремление наращивать полемику вместо поиска компромиссных, консенсусных основ для конструктивной работы", - сказал Лавров, открывая переговоры с действующим председателем ОБСЕ, премьер-министром Албании Эди Рамой.
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"Конечно, в этой ситуации роль председателя особенно важна. Председатель может и должен способствовать созданию именно конструктивной работы. С удовлетворением отмечаю, что в своих публичных выступлениях в качестве председателя ОБСЕ вы декларировали и демонстрировали именно такой настрой. Мы это полностью поддерживаем", - отметил он.
В свою очередь, Рама подчеркнул, что хотя ОБСЕ была создана 45 лет назад, ее основные принципы остаются неизменными.
"Принимая во внимание то, что безопасность и люди - это главное, я думаю, мы все можем постараться сделать больше и надеяться, что лучшее еще впереди. Россия - ключевой игрок в ряде переговорных форматов, которые должны разрешить конфликты в регионе ОБСЕ. Я приехал сюда с верой, что вы и ваша прекрасная страна используют свое влияние в этих форматах, чтобы продвинуться как можно ближе к столь необходимому миру", - сказал он.
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