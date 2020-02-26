Лавров: Россия поддержит настрой Албании на конструктивную работу ОБСЕ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и премьер-министр, министр европейских и иностранных дел Республики Албания, действующий председатель ОБСЕ Эди Рама во время встречи . 26 февраля 2020

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и премьер-министр, министр европейских и иностранных дел Республики Албания, действующий председатель ОБСЕ Эди Рама во время встречи . 26 февраля 2020

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Россия полностью поддерживает настрой Россия полностью поддерживает настрой Албании в качестве нового председателя ОБСЕ на конструктивную работу в условиях преобладания конфронтационной риторики в организации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы ценим ваше стремление проконсультироваться с РФ в связи с тем, что вам предстоит руководить ОБСЕ в течение 2020 года. В ОБСЕ, к сожалению, сейчас преобладает конфронтационная риторика, стремление наращивать полемику вместо поиска компромиссных, консенсусных основ для конструктивной работы", - сказал Лавров, открывая переговоры с действующим председателем ОБСЕ, премьер-министром Албании Эди Рамой.

"Конечно, в этой ситуации роль председателя особенно важна. Председатель может и должен способствовать созданию именно конструктивной работы. С удовлетворением отмечаю, что в своих публичных выступлениях в качестве председателя ОБСЕ вы декларировали и демонстрировали именно такой настрой. Мы это полностью поддерживаем", - отметил он.

В свою очередь, Рама подчеркнул, что хотя ОБСЕ была создана 45 лет назад, ее основные принципы остаются неизменными.