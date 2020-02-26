В РПЦ приветствовали начало диалога между православными церквями

АММАН, 26 фев - РИА Новости. Решение проблем православия, оказавшегося на пороге раскола, потребует длительного времени, но главное, что межправославный диалог начался, заявил РИА Новости представитель делегации Решение проблем православия, оказавшегося на пороге раскола, потребует длительного времени, но главное, что межправославный диалог начался, заявил РИА Новости представитель делегации Русской православной церкви Аммане перед началом межправославного совещания.

В столице Иордании началась встреча шести поместных церквей. В Амман приехали патриархи Московский и всея Руси Кирилл, Иерусалимский Феофил III, Сербский Ириней, митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав. Предстоятели Румынской и Польской церквей направили высокопоставленные делегации епископов.

"Православная церковь оказалась на пороге раскола. Решить проблемы сразу не удастся, для лечения потребуется длительное время. Но главное, что удалось собраться за одним столом и начать обсуждение. Начало диалогу положено", - сказал представитель делегации РПЦ.

По его словам, приехали не все церкви, но это не повод для переживания или для трагедии. "Все настроены положительно", - добавил он. Ожидается, что по итогам межправославного совещания будет принято совместное заявление.

"Журналистов на самой встрече не будет. Она, как и все синоды, проходит в закрытом режиме. Но об итогах мы сообщим", - сказал собеседник агентства.

Встреча проходит по инициативе Иерусалимского патриарха Феофила, который предложил всем предстоятелям поместных церквей собраться для решения проблемы раскола православного мира. Инициатива была озвучена во время его визита в Москву в ноябре 2019 года.

В 2018 году по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура - так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей".