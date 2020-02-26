В РПЦ приветствовали начало диалога между православными церквями

АММАН, 26 фев - РИА Новости. Решение проблем православия, оказавшегося на пороге раскола, потребует длительного времени, но главное, что межправославный диалог начался, заявил РИА Новости представитель делегации Русской православной церкви в Аммане перед началом межправославного совещания.
В столице Иордании началась встреча шести поместных церквей. В Амман приехали патриархи Московский и всея Руси Кирилл, Иерусалимский Феофил III, Сербский Ириней, митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав. Предстоятели Румынской и Польской церквей направили высокопоставленные делегации епископов.
"Православная церковь оказалась на пороге раскола. Решить проблемы сразу не удастся, для лечения потребуется длительное время. Но главное, что удалось собраться за одним столом и начать обсуждение. Начало диалогу положено", - сказал представитель делегации РПЦ.
По его словам, приехали не все церкви, но это не повод для переживания или для трагедии. "Все настроены положительно", - добавил он. Ожидается, что по итогам межправославного совещания будет принято совместное заявление.
"Журналистов на самой встрече не будет. Она, как и все синоды, проходит в закрытом режиме. Но об итогах мы сообщим", - сказал собеседник агентства.
Встреча проходит по инициативе Иерусалимского патриарха Феофила, который предложил всем предстоятелям поместных церквей собраться для решения проблемы раскола православного мира. Инициатива была озвучена во время его визита в Москву в ноябре 2019 года.
В 2018 году по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура - так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей".
Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности ПЦУ оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской и Александрийской церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.