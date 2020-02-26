Песков: Россия не принуждает другие страны к братским отношениям

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Россия не применяет к другим странам, включая Украину, политику принуждения силой к братским отношениям, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Россия не применяет к другим странам, включая Украину, политику принуждения силой к братским отношениям, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков , комментируя высказывания экс-помощника президента Владислава Суркова

Ранее Сурков в интервью заявил, что принуждение силой к братским отношениям - единственный метод, исторически доказавший эффективность на украинском направлении.

"Нет, такой политики нет ... Рекомендую обратиться к Владиславу Юрьевичу за разъяснениями", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли такая политика продолжена после отставки Суркова.

Отвечая на вопрос, как получается, что позиции Суркова и Кремля расходятся и всегда ли так было, Песков ответил: "Вы не можете работать в Кремле и иметь отдельные позиции от того, что устанавливается президентом Российской Федерации. Это просто невозможно. Я не знаю, как Владислав Юрьевич это сможет объяснить".

Также, отвечая на вопрос, согласны ли в Кремле с высказываниями Суркова о том, что направление работы по отношению к Украине изменилось после ухода Петра Порошенко с президентского поста, Песков ответил, что "об этом не может быть и речи".

"Проводится последовательная политика, направленная на всевозможное содействие реализации выполнению минских договоренностей. Мы исходим из того, что минский комплекс мер является безальтернативным документом. И лишь реализация всех его положений в строго указанной очередности может стать залогом решения этой внутриукраинской проблемы. Это остается константой, которая по нашей конституции определяется президентом Российской Федерации", - сказал Песков.