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Песков: Россия не принуждает другие страны к братским отношениям
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РИА Новости

Песков: Россия не принуждает другие страны к братским отношениям

12:24 26.02.2020 (обновлено: 13:11 26.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Россия не применяет к другим странам, включая Украину, политику принуждения силой к братским отношениям, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя высказывания экс-помощника президента Владислава Суркова.
Ранее Сурков в интервью заявил, что принуждение силой к братским отношениям - единственный метод, исторически доказавший эффективность на украинском направлении.
"Нет, такой политики нет ... Рекомендую обратиться к Владиславу Юрьевичу за разъяснениями", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли такая политика продолжена после отставки Суркова.
Отвечая на вопрос, как получается, что позиции Суркова и Кремля расходятся и всегда ли так было, Песков ответил: "Вы не можете работать в Кремле и иметь отдельные позиции от того, что устанавливается президентом Российской Федерации. Это просто невозможно. Я не знаю, как Владислав Юрьевич это сможет объяснить".
Также, отвечая на вопрос, согласны ли в Кремле с высказываниями Суркова о том, что направление работы по отношению к Украине изменилось после ухода Петра Порошенко с президентского поста, Песков ответил, что "об этом не может быть и речи".
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"Проводится последовательная политика, направленная на всевозможное содействие реализации выполнению минских договоренностей. Мы исходим из того, что минский комплекс мер является безальтернативным документом. И лишь реализация всех его положений в строго указанной очередности может стать залогом решения этой внутриукраинской проблемы. Это остается константой, которая по нашей конституции определяется президентом Российской Федерации", - сказал Песков.
Кроме того, пресс-секретарь президента посоветовал обращаться к Суркову за комментариями относительно его высказываний о том, что он ушел в отставку, потому что изменился контекст по отношению к Донбассу и Украине.
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