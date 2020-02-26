В Минске начали переговоры подгруппы по Донбассу

ДОНЕЦК, 26 фев – РИА Новости. Рабочие подгруппы контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе приступили к работе в Минске, сообщили в среду в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Встреча контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе и ее рабочих групп запланирована в белорусской столице на среду.
"Все профильные группы приступили к работе на минской площадке", - говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.
Представитель аппарата уполномоченного по правам человека в ДНР сообщил журналистам, что в ходе встречи гуманитарной подгруппы планируется обсудить поиск пропавших без вести, идентификацию тел погибших и другие вопросы. "Во время заседания ДНР намерена представить свой план действий для решения указанных вопросов", - добавил представитель ведомства.
Он отметил, что также в ходе встречи будет подниматься вопрос прекращения уголовного преследования со стороны Киева лиц, которые были освобождены в ходе обмена в конце декабря прошлого года.
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