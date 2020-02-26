В Минске начали переговоры подгруппы по Донбассу

ДОНЕЦК, 26 фев – РИА Новости. Рабочие подгруппы контактной группы по урегулированию конфликта в Рабочие подгруппы контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе приступили к работе в Минске , сообщили в среду в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики

Встреча контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе и ее рабочих групп запланирована в белорусской столице на среду.

"Все профильные группы приступили к работе на минской площадке", - говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.

Представитель аппарата уполномоченного по правам человека в ДНР сообщил журналистам, что в ходе встречи гуманитарной подгруппы планируется обсудить поиск пропавших без вести, идентификацию тел погибших и другие вопросы. "Во время заседания ДНР намерена представить свой план действий для решения указанных вопросов", - добавил представитель ведомства.