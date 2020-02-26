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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-02-26T12:20+0300
https://ria.ru/20200226/1565218392.html
Россия увеличила несырьевой экспорт в Китай на 19% в 2019 году
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РИА Новости

Россия увеличила несырьевой экспорт в Китай на 19% в 2019 году

12:20 26.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГрузовые контейнеры в торговом порту
Грузовые контейнеры в торговом порту
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Несырьевой неэнергетический экспорт из России в Китай в 2019 году в денежном выражении вырос на 19% по сравнению с предшествующим годом и составил 14,5 миллиардов долларов, сообщили в Российском экспортном центре (РЭЦ).
Общий объем несырьевого неэнергетического экспорта России по итогам 2019 года достиг 154,5 миллиарда долларов. В его рамках усилилась диверсификация за счет увеличения долей менее крупных отраслей - драгоценных металлов, растительных масел, химических веществ, удобрений, легковых автомобилей - при снижении долей черных металлов и зерна, подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
В натуральном выражении несырьевой неэнергетический экспорт из России в 2019 году вырос на 2,7% по сравнению с 2018 годом. Рост поставок наблюдался практически по всем отраслям, кроме зерна и рыбы.
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Россия-Китай: ГлавноеВероника НикишинаКитайРоссия
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