Россия увеличила несырьевой экспорт в Китай на 19% в 2019 году

МОСКВА, 26 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Несырьевой неэнергетический экспорт из России в Китай в 2019 году в денежном выражении вырос на 19% по сравнению с предшествующим годом и составил 14,5 миллиардов долларов, сообщили в Российском экспортном центре (РЭЦ).
Общий объем несырьевого неэнергетического экспорта России по итогам 2019 года достиг 154,5 миллиарда долларов. В его рамках усилилась диверсификация за счет увеличения долей менее крупных отраслей - драгоценных металлов, растительных масел, химических веществ, удобрений, легковых автомобилей - при снижении долей черных металлов и зерна, подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
В натуральном выражении несырьевой неэнергетический экспорт из России в 2019 году вырос на 2,7% по сравнению с 2018 годом. Рост поставок наблюдался практически по всем отраслям, кроме зерна и рыбы.