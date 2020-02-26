Межцерковное совещание в Аммане началось с совместной молитвы иерархов

АММАН, 26 фев - РИА Новости. Главы и представители поместных церквей, собравшиеся в столице Иордании по приглашению Иерусалимского патриарха Феофила, начали встречу с совместной молитвы, передает корреспондент РИА Новости.
Во встрече принимают участие патриархи Иерусалимский Феофил, Московский Кирилл, Сербский Ириней, глава Церкви Чешских земель и Словакии митрополит Ростислав, а также делегации Румынской и Польской церквей.
Мероприятие проходит в закрытом режиме в конференц-зале гостиницы Fairmont Amman, представители СМИ на него не допущены. Участники встречи обсудят ситуацию, сложившуюся в православном мире в результате действий Константинопольского патриархата на Украине.
По информации принимающей стороны, до обеда представители поместных Церквей будут совещаться, затем они поедут на аудиенцию к королю Иордании Абдалле II. После этого заседание продолжится в конференц-зале отеля Fairmont до вечера. Ожидается, что его итогом станет какое-то совместное заявление участников встречи.
Иерусалимский патриарх ранее предложил всем предстоятелям поместных церквей собраться в Иордании для решения проблемы раскола православного мира. Инициатива была озвучена во время его визита в Москву в ноябре 2019 года. Ряд предстоятелей отказались от предложения патриарха Феофила, в том числе и Константинопольский патриарх Варфоломей.
В 2018 году по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура - так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей".
Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности ПЦУ оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской и Александрийской церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.