Межцерковное совещание в Аммане началось с совместной молитвы иерархов

АММАН, 26 фев - РИА Новости. Главы и представители поместных церквей, собравшиеся в Главы и представители поместных церквей, собравшиеся в столице Иордании по приглашению Иерусалимского патриарха Феофила, начали встречу с совместной молитвы, передает корреспондент РИА Новости.

Во встрече принимают участие патриархи Иерусалимский Феофил, Московский Кирилл , Сербский Ириней, глава Церкви Чешских земель и Словакии митрополит Ростислав, а также делегации Румынской и Польской церквей.

Мероприятие проходит в закрытом режиме в конференц-зале гостиницы Fairmont Amman, представители СМИ на него не допущены. Участники встречи обсудят ситуацию, сложившуюся в православном мире в результате действий Константинопольского патриархата на Украине.

По информации принимающей стороны, до обеда представители поместных Церквей будут совещаться, затем они поедут на аудиенцию к королю Иордании Абдалле II. После этого заседание продолжится в конференц-зале отеля Fairmont до вечера. Ожидается, что его итогом станет какое-то совместное заявление участников встречи.

Иерусалимский патриарх ранее предложил всем предстоятелям поместных церквей собраться в Иордании для решения проблемы раскола православного мира. Инициатива была озвучена во время его визита в Москву в ноябре 2019 года. Ряд предстоятелей отказались от предложения патриарха Феофила, в том числе и Константинопольский патриарх Варфоломей.

В 2018 году по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура - так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей".