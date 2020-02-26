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Религия и мировоззрение
2020-02-26T12:21+0300
https://ria.ru/20200226/1565218235.html
Межцерковное совещание в Аммане началось с совместной молитвы иерархов
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565215419_0:0:3507:1973_1036x0_80_0_0_eae23d526705d8c50d171a794f5ae723.jpg
РИА Новости

Межцерковное совещание в Аммане началось с совместной молитвы иерархов

12:18 26.02.2020 (обновлено: 12:21 26.02.2020)
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© РИА Новости / Геннадий МельникПатриарх Московский Кирилл в Аммане
Патриарх Московский Кирилл в Аммане
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Патриарх Московский Кирилл в Аммане
АММАН, 26 фев - РИА Новости. Главы и представители поместных церквей, собравшиеся в столице Иордании по приглашению Иерусалимского патриарха Феофила, начали встречу с совместной молитвы, передает корреспондент РИА Новости.
Во встрече принимают участие патриархи Иерусалимский Феофил, Московский Кирилл, Сербский Ириней, глава Церкви Чешских земель и Словакии митрополит Ростислав, а также делегации Румынской и Польской церквей.
Столица Иордании город Амман
Вчера, 00:53Религия и мировоззрение
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Мероприятие проходит в закрытом режиме в конференц-зале гостиницы Fairmont Amman, представители СМИ на него не допущены. Участники встречи обсудят ситуацию, сложившуюся в православном мире в результате действий Константинопольского патриархата на Украине.
По информации принимающей стороны, до обеда представители поместных Церквей будут совещаться, затем они поедут на аудиенцию к королю Иордании Абдалле II. После этого заседание продолжится в конференц-зале отеля Fairmont до вечера. Ожидается, что его итогом станет какое-то совместное заявление участников встречи.
Иерусалимский патриарх ранее предложил всем предстоятелям поместных церквей собраться в Иордании для решения проблемы раскола православного мира. Инициатива была озвучена во время его визита в Москву в ноябре 2019 года. Ряд предстоятелей отказались от предложения патриарха Феофила, в том числе и Константинопольский патриарх Варфоломей.
В 2018 году по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура - так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей".
Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности ПЦУ оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской и Александрийской церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.
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Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Новости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьАмман (город)В мире
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