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Водонаева прокомментировала слухи о своих политических амбициях
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РИА Новости

Водонаева прокомментировала слухи о своих политических амбициях

12:17 26.02.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАлена Водонаева
Алена Водонаева
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Алена Водонаева прокомментировала слухи о своих политических амбициях, появившиеся после того, как телеведущая посетила Госдуму для встречи с депутатом Оксаной Пушкиной.

"Я — кот, хожу, где вздумается, гуляю сам по себе", - написала она в Instagram.

Водонаева также заявила, что не стремится состоять в каком-либо сообществе или политической партии.
В конце прошлого года Водонаева написала в Instagram, что презирает семьи, которые "живут в нищете" и растят несколько детей. Она также заявила, что "отчаявшиеся от нищеты россияне" и "быдло, которому вечно не хватает на бутылку" будут рождать по несколько детей ради материнского капитала. Подобные слова вызвали широкий общественный резонанс.
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Позднее слесарь из Йошкар-Олы Евгений Панкратов написал на телеведущую заявление в полицию. Ее вызывали на беседу. Тексты Водонаевой отправили на лингвистическую экспертизу.
Адвокат телеведущей Екатерина Гордон заявила, что ее подзащитной может грозить 282 статьи Уголовного кодекса — "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".
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