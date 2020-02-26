Водонаева прокомментировала слухи о своих политических амбициях

"Я — кот, хожу, где вздумается, гуляю сам по себе", - написала она в Instagram .

В конце прошлого года Водонаева написала в Instagram, что презирает семьи, которые "живут в нищете" и растят несколько детей. Она также заявила, что "отчаявшиеся от нищеты россияне" и "быдло, которому вечно не хватает на бутылку" будут рождать по несколько детей ради материнского капитала. Подобные слова вызвали широкий общественный резонанс.