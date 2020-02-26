Поиск пропавших в Сочи детей ведут на площади 12 квадратных километров

СОЧИ, 26 фев - РИА Новости. Поиск двух детей, пропавших в море в Сочи, ведется на площади 12 квадратных километров между поселками Солоники и Аше, сообщил журналистам начальник управления МЧС России по городу Сочи Сергей Скрыльников.
Ранее Следственный комитет РФ и МЧС сообщили, что вечером во вторник два 14-летних подростка пытались перейти реку Псезуапсе в поселке Лазаревском, оступились, и их смыло в море. По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, поиски детей велись всю ночь на берегу, так как из-за шторма невозможно было выйти в море. Утром в среду погода улучшилась, к поискам был привлечен вертолет Ка-32 МЧС России и катер, также поднят беспилотник, выдвинулся из центра Сочи второй катер. Группировка сил, ведущих поиск, увеличена до 200 человек.
"(Обследуется) береговая линия от Солоников до Аше 12 километров, и в глубину до 1 километра. Соответственно, (площадь поисков) 12 квадратных километров", - пояснил Скрыльников.
По его словам, обстановка на месте поисков, которые пока не дали результатов, стабильная.
"На момент ЧП волнение моря достигало 4-5 баллов. Сейчас шторм до 3 баллов. Температура воды 8 градусов", - уточнил Скрыльников.
Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту исчезновения детей.