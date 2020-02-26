Зюганов считает, что России нужна сильная централизованная власть

"Она (форма правления) у нас не просто гиперпрезидентская, полномочий больше в три-четыре раза, чем у сильного президента Франции. Это ненормально. Поэтому надо иметь баланс властей, баланс связан, прежде всего, с тем, что министры и правительство проходили своего рода "чистилище" в Думе и Совете Федерации. Сейчас пытаются отремонтировать конституцию, но есть люди, которые хотят все отдать в руки одного человека, потом на него и свалят все проблемы, это раз было в нашей истории. На мой взгляд, у нас должна быть сильная централизованная власть, очень представительная народная власть в лице советов и контрольный аппарат. Любая исполнительная власть без контроля - это огромная опасность для общества", - заявил Зюганов РИА Новости.