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Зюганов считает, что России нужна сильная централизованная власть
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РИА Новости

Зюганов считает, что России нужна сильная централизованная власть

12:12 26.02.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРуководитель фракции политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" Геннадий Зюганов
Руководитель фракции политической партии Коммунистическая партия Российской Федерации Геннадий Зюганов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Руководитель фракции политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" Геннадий Зюганов. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. В России должна быть сильная централизованная власть, широкое представительство народных сил в лице советов и контрольный аппарат за деятельностью исполнительной власти, считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Ранее экс-помощник главы РФ Владислав Сурков выразил мнение, что в России сложилась гиперпрезидентская форма правления, которую надо юридически закрепить.
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"Она (форма правления) у нас не просто гиперпрезидентская, полномочий больше в три-четыре раза, чем у сильного президента Франции. Это ненормально. Поэтому надо иметь баланс властей, баланс связан, прежде всего, с тем, что министры и правительство проходили своего рода "чистилище" в Думе и Совете Федерации. Сейчас пытаются отремонтировать конституцию, но есть люди, которые хотят все отдать в руки одного человека, потом на него и свалят все проблемы, это раз было в нашей истории. На мой взгляд, у нас должна быть сильная централизованная власть, очень представительная народная власть в лице советов и контрольный аппарат. Любая исполнительная власть без контроля - это огромная опасность для общества", - заявил Зюганов РИА Новости.
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Геннадий ЗюгановРоссияПолитика
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