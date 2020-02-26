Богданов оценил "сделку века" по Израилю и Палестине

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Россия полагает, что предложенная президентом США Дональдом Трампом Россия полагает, что предложенная президентом США Дональдом Трампом "сделка века" в нынешнем виде вряд ли сможет приблизить перспективу достижения прочного ближневосточного урегулирования, сказал замглавы МИД РФ Михаил Богданов

"Полагаем, что американская инициатива в нынешнем ее виде вряд ли сможет приблизить перспективу достижения прочного ближневосточного урегулирования", - сказал Богданов в общественной палате.

По его словам, нестабильность между Израилем Палестиной является одним из ключевых факторов нестабильности в регионе.

Трамп 28 января 2020 года представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу Дис в восточном пригороде Иерусалима.