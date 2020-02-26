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Богданов оценил "сделку века" по Израилю и Палестине
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РИА Новости

Богданов оценил "сделку века" по Израилю и Палестине

12:08 26.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Россия полагает, что предложенная президентом США Дональдом Трампом "сделка века" в нынешнем виде вряд ли сможет приблизить перспективу достижения прочного ближневосточного урегулирования, сказал замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"Полагаем, что американская инициатива в нынешнем ее виде вряд ли сможет приблизить перспективу достижения прочного ближневосточного урегулирования", - сказал Богданов в общественной палате.
Сделка века Дональда Трампа: что США предложили Палестине и Израилю
3 февраля, 16:19
"Сделка века" Дональда Трампа: что США предложили Палестине и Израилю
По его словам, нестабильность между Израилем и Палестиной является одним из ключевых факторов нестабильности в регионе.
Трамп 28 января 2020 года представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу Дис в восточном пригороде Иерусалима.
Палестинцы и рад арабских стран этот план не приняли, так как он, по их мнению, лишает палестинцев права на территории, которые предусмотрены резолюциями ООН. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас новый план также отверг, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.
Президент США Дональд Трамп
18 февраля, 15:15
Палестинский политик оценил предложенную Трампом "сделку века"
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"Сделка века" по Израилю и ПалестинеДональд ТрампМихаил БогдановМахмуд АббасООНПалестинаСШАИзраильВ мире
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