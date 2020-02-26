Прокуратура начала проверку после исчезновения двух подростков в Сочи

СОЧИ, 26 фев - РИА Новости. Прокуратура Краснодарского края организовала проверку для выяснения обстоятельств исчезновения в море двух подростков в Сочи, сообщает ведомство.
Ранее Следственный комитет РФ и МЧС сообщили, что вечером во вторник два 14-летних подростка пытались перейти реку Псезуапсе в поселке Лазаревском, оступились, и их смыло в море. По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, поиски детей велись всю ночь на берегу, так как из-за шторма невозможно было выйти в море. Утром в среду погода улучшилась, к поискам был привлечен вертолет Ка-32 МЧС России и катер, также поднят беспилотник, выдвинулся из центра Сочи второй катер. Группировка сил, ведущих поиск, увеличена до 200 человек.
"Прокуратура края организовала проверку причин и условий, способствовавших безвестному исчезновению двоих 14-летних мальчиков, которых накрыло волной во время их прогулки по пляжу в Лазаревском районе Сочи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе проверки будет дана оценка своевременности и полноте мер, принятых спасательными службами, образовательными организациями, органом местного самоуправления по предупреждению несчастных случаев на воде с участием детей.
Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту исчезновения детей.