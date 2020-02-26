Эксперт оценил заявление СНБО о подготовке к "наступлению" России

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Провокационными заявлениями о предполагаемом наступлении российских вооруженных сил в Донбассе Киев пытается дестабилизировать ситуацию в регионе, чтобы получить повод не выполнять минские соглашения, заявил в среду РИА Новости вице-президент Академии геополитических проблем Константин Соколов.
Ранее в среду глава совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев ведет подготовку к возможному наступлению российских вооруженных сил в Донбассе.
"Украина в настоящий момент крайне не заинтересована в выполнении минских соглашений и провоцирует ситуацию на Донбассе, чтобы сделать виноватой Россию, а затем апеллировать к международному общественному мнению", - заявил Соколов.
Он уточнил, что ситуация в Донбассе такова, что реальную обстановку украинские власти сегодня изменить не могут.