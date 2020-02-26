Под Смоленском осудили поставщика алкоголя, отравившего двух женщин

ВОРОНЕЖ, 26 фев - РИА Новости. Суд в Суд в Смоленской области приговорил к шести годам и девяти месяцам колонии скрывавшегося за рубежом оптового поставщика поддельных спиртных напитков, которыми насмерть отравились две женщины, сообщает в среду региональное управление СК РФ.

В отношении 42-летнего жителя Смоленска было возбуждено дело по статье "перевозка в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц".

"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 6 лет 9 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - сообщает следствие.

По его данным, в 2015 году мужчина приобрел и сбыл партию со спиртосодержащей жидкостью с фирменными наименованиями (водки, коньяка, текилы, виски). В части бутылок содержалась смесь, в состав которой входил ядовитый метиловый спирт (метанол), остальная жидкость в бутылках не соответствовала требованиям ГОСТа.

Следствие сообщило, что продукцию подсудимый продал знакомому жителю города Сафоново, который собирался ей торговать на территории области. В ноябре 2015 года торговец из Сафоново продал своему знакомому несколько бутылок "фирменного коньяка".

"Приобретенную продукцию мужчина принес к себе домой, где ее употребили его супруга и ее знакомая, которые в последующем скончались. Согласно заключению эксперта, причиной смерти женщин явилось отравление метиловым спиртом в сочетании с алкоголем", - сообщает следствие.

Следователи совместно с региональными управлениями ФСБ и МВД быстро раскрыли преступление, были установлены трое злоумышленников, один из которых организовал поставку и сбыт суррогатного алкоголя, второй непосредственно продавал алкоголь, а третий хранил его в одном из гаражей на территории города Смоленска.