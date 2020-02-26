Появилось видео задержания подростков, готовивших нападение в Саратове

МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Опубликовано видео спецоперации в Саратове, где двое подростков готовили нападение на образовательное учреждение.
На кадрах видно, что злоумышленников задержали на территории заброшенного бомбоубежища. При обыске у подростков нашли обрез охотничьего ружья.
Отмечается, что задержанные состояли в интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств
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