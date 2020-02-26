Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-26T10:45+0300
https://ria.ru/20200226/1565211926.html
Появилось видео задержания подростков, готовивших нападение в Саратове
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565211146_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_199a2829211284fd7e25847792953ace.jpg
РИА Новости

Появилось видео задержания подростков, готовивших нападение в Саратове

10:45 26.02.2020
38562
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Опубликовано видео спецоперации в Саратове, где двое подростков готовили нападение на образовательное учреждение.
На кадрах видно, что злоумышленников задержали на территории заброшенного бомбоубежища. При обыске у подростков нашли обрез охотничьего ружья.
Отмечается, что задержанные состояли в интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "приготовление к совершению группой лиц по предварительному сговору убийства двух и более лиц".
Задержание сотрудниками ФСБ подростков в Керчи, готовивших террористические акты на территории России
20 февраля, 19:48
Суд в Крыму арестовал готовивших теракт в Керчи подростков
12312991620
Обсудить 9
Следственный комитет России (СК РФ)СаратовПроисшествия
Популярные комментарии
С Подростками нужно заниматься , в те времена когда были своего рода секции и кружки в школах . Это результат безделья , пропаганды в соцсетях ,забили на детей только бизнес для чиновников .
26 февраля, 11:10
Алексей Николаевич
71001112
Пока не поймём, что не все по эту линию фронта воевали - ничего не поймём. Ведь кто-то бегал голосовать за ельцина. И это были отнюдь не потомки пионеров-героев и молодогвардейцев.
26 февраля, 10:52
vvab6
1600004
Рекомендуем
Панорама зимнего Киева
Экс-замглавы МИД Украины заявила о новой эре в отношениях с Россией
Съезд партии Единая Россия
В "Единой России" опровергли сообщения о смене лидера и названия
В Саратове задержаны подростки за подготовку массового убийства
ФСБ задержала двух подростков, готовивших нападение в Саратове
Певица Верка Сердючка (Андрей Данилко)
Данилко рассказал, как жюри Евровидения "отомстило" Украине за Россию
Вы больные, девочки: Лавров резко ответил грузинским журналисткам
Лавров резко осадил напавших на него грузинских журналисток
Автомобиль полиции
Замначальника ГИБДД по Воронежской области объяснил наличие 22 квартир
Помощник президента России Владислав Сурков
Сурков оценил возможное возвращение Донбасса в состав Украины
Сенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Пушков осудил поведение грузинских журналисток на конференции в ООН
Помощник президента России Владислав Сурков
Кремль оценил слова Суркова об обнулении президентских сроков
Краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Эксперт объяснил смену маршрута судна для "Северного потока — 2"
Медицинский работник с термометром на контрольно-пропускном пункте в Китае
Глава Минздрава Польши назвал котов вероятными носителями коронавируса
Спутниковые снимки таяния льдов на острове Игл (Eagle Island)в Антарктиде. На фото слева 4 февраля 2020, справа - 13 февраля 2020
НАСА опубликовало фото таяния ледников в Антарктиде
Директор Департамента финансового планирования Министерства обороны Российской Федерации Максим Лоскутов
Умер директор одного из департаментов Минобороны Максим Лоскутов
Помощник президента РФ Владислав Сурков
Сурков выступил за обнуление президентских сроков в России
Пассажирский самолет в небе
В России утвердили порядок действий при нарушении границы самолетами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:39Цена нефти марки Brent опустилась ниже $52 за баррель
05:16Посольство обратилось к США со срочным запросом о медпомощи Ярошенко
05:11По новой книге автора "Пятидесяти оттенков серого" снимут фильм
05:09Парламент Туниса проголосовал за доверие правительству Фахфаха
05:05Боевики организовали лагерь на руинах древнейшего города в Сирии
05:04Блогер опубликовал снимки котов из "капсулы времени" возрастом 120 лет
04:48Южная Корея и США отложат совместные учения из-за коронавируса
04:46Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 1595 человек
04:44Ученые: у летавших на Луну астронавтов повысился риск ранней смерти
04:41Роспотребнадзор: деньги за турпутевку можно вернуть из-за коронавируса
04:29В Китае за день из-за коронавируса скончались 29 человек
04:25ВЦИОМ: 88% россиян планируют есть блины на Масленицу
04:23При авиаударе в Идлибе погибли два турецких военных
04:22Поклонников Степаненко удивили перемены в ее внешности
04:06Трамп дал советы, как не заразиться коронавирусом
04:04Новый бронетранспортер БТР-82АТ впервые покажут на форуме Армия-2020
04:01Бритни Спирс сняла на видео, как сломала ногу
04:01В Минюсте пообещали пересмотреть размер дорожных штрафов в новом КоАП
03:58В Милуоки назвали число погибших при стрельбе на заводе
03:55Мадуро заявил, что Венесуэла свободна от ящура
Лента новостейМолния