Трех граждан Китая выпустили из карантина по коронавирусу в ЕАО

ХАБАРОВСК, 26 фев - РИА Новости. Три гражданина КНР, находившихся в Три гражданина КНР, находившихся в Еврейской автономной области под наблюдением из-за коронавируса, выписаны из больницы после завершения карантина, сообщает правительство региона в среду.

Отмечается, что прибывшие из Китая граждане, имеющие вид на жительство РФ, были помещены в карантинные боксы в инфекционной больнице в ЕАО.

"Врачи вели наблюдение за ними в течение двух недель. За это время симптомов коронавируса у них выявлено не было. Медицинские работники проводили ежедневные обходы, замеряли температуру и брали анализы ... При выписке каждому гражданину выдаётся справка об отсутствии симптомов заболевания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день под наблюдением в карантинных боксах остаются 23 человека, которые прибыли из Китая. Симптомов опасного заболевания ни у одного из них не обнаружено. "Для проведения всех необходимых мероприятий достаточно медицинского персонала и средств наблюдения. Лечебное учреждение работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.