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Трех граждан Китая выпустили из карантина по коронавирусу в ЕАО
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РИА Новости

Трех граждан Китая выпустили из карантина по коронавирусу в ЕАО

10:24 26.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкЗнак красного креста у здания Краевой клинической инфекционной больницы в Чите
Знак красного креста у здания Краевой клинической инфекционной больницы в Чите
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
ХАБАРОВСК, 26 фев - РИА Новости. Три гражданина КНР, находившихся в Еврейской автономной области под наблюдением из-за коронавируса, выписаны из больницы после завершения карантина, сообщает правительство региона в среду.
Отмечается, что прибывшие из Китая граждане, имеющие вид на жительство РФ, были помещены в карантинные боксы в инфекционной больнице в ЕАО.
"Врачи вели наблюдение за ними в течение двух недель. За это время симптомов коронавируса у них выявлено не было. Медицинские работники проводили ежедневные обходы, замеряли температуру и брали анализы ... При выписке каждому гражданину выдаётся справка об отсутствии симптомов заболевания", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что на сегодняшний день под наблюдением в карантинных боксах остаются 23 человека, которые прибыли из Китая. Симптомов опасного заболевания ни у одного из них не обнаружено. "Для проведения всех необходимых мероприятий достаточно медицинского персонала и средств наблюдения. Лечебное учреждение работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2715, излечились почти 30 тысяч.
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