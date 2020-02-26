Сурков прокомментировал предложения по поправкам к Конституции

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Бывший помощник президента РФ Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков рассказал, что не изучал документы по внесению поправок в конституцию , и ему неизвестны планы на эту тему, однако он поддерживает ряд идей.

"Мне неизвестны планы на эту тему. Документы не изучал. Читал то, что было в новостях. К тому же там нет еще текста окончательного. Рано пока судить. Хотя какие-то обнадеживающие сообщения были", - сказал он в интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову на портале "Актуальные комментарии".

В частности, он поддержал идею убрать из основного закона тезис о том, что международные договоры для России выше ее собственных законов.

"Давно пора эту норму убрать. Пока она есть, наша демократия не может считаться вполне суверенной", - считает Сурков.

По его мнению, необходимо также покончить "с мнимой независимостью местного самоуправления от госвласти". "Ведь все знают, что нет ни экономических, ни социальных, ни психологических предпосылок для такой независимости. Любого губернатора спросите, он вам скажет — офф рекорд, конечно, но точно скажет — что давно пора встроить муниципалитеты в общую вертикаль госуправления. И прекратить заниматься профанацией ради видимости евроценностей", - пояснил он.