Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-26T10:15+0300
https://ria.ru/20200226/1565210127.html
Сурков прокомментировал предложения по поправкам к Конституции
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564940696_0:200:2935:1851_1036x0_80_0_0_ae344ff8b2aff2bea5963d22f18ceaed.jpg
РИА Новости

Сурков прокомментировал предложения по поправкам к Конституции

10:15 26.02.2020
719
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПомощник президента России Владислав Сурков
Помощник президента России Владислав Сурков
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Помощник президента России Владислав Сурков. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков рассказал, что не изучал документы по внесению поправок в конституцию, и ему неизвестны планы на эту тему, однако он поддерживает ряд идей.
"Мне неизвестны планы на эту тему. Документы не изучал. Читал то, что было в новостях. К тому же там нет еще текста окончательного. Рано пока судить. Хотя какие-то обнадеживающие сообщения были", - сказал он в интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову на портале "Актуальные комментарии".
В частности, он поддержал идею убрать из основного закона тезис о том, что международные договоры для России выше ее собственных законов.
"Давно пора эту норму убрать. Пока она есть, наша демократия не может считаться вполне суверенной", - считает Сурков.
Президент России Владимир Путин и помощник президента РФ Владислав Сурков
Вчера, 09:34
Сурков рассказал о разговоре с Путиным перед отставкой
По его мнению, необходимо также покончить "с мнимой независимостью местного самоуправления от госвласти". "Ведь все знают, что нет ни экономических, ни социальных, ни психологических предпосылок для такой независимости. Любого губернатора спросите, он вам скажет — офф рекорд, конечно, но точно скажет — что давно пора встроить муниципалитеты в общую вертикаль госуправления. И прекратить заниматься профанацией ради видимости евроценностей", - пояснил он.
"Но повторю: пока рано делать выводы, нет окончательного текста, еще идет обсуждение. Посмотрим, что будет на выходе", - заключил он.
3910019
Обсудить 3
Конституция РФВладислав СурковРоссияПолитика
Рекомендуем
Помощник президента России Владислав Сурков
Сурков рассказал о планах по поиску новой работы
Помощник президента РФ Владислав Сурков перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 1 марта 2018
Сурков прокомментировал идею об упоминании Бога в Конституции
Помощник президента России Владислав Сурков
Сурков рассказал о своих впечатлениях от общения с Зеленским
Владислав Сурков
Сурков: России предстоит участвовать в решении ряда вопросов Украины
Помощник президента России Владислав Сурков
Сурков оценил возможное возвращение Донбасса в состав Украины
Президент России Владимир Путин и помощник президента РФ Владислав Сурков
Сурков рассказал о разговоре с Путиным перед отставкой
Помощник президента России Владислав Сурков
Сурков заявил, что продолжит заниматься политикой
Помощник президента РФ Владислав Сурков
Сурков объяснил уход с поста помощника президента
Владислав Сурков
Сурков заявил, что не планирует возвращаться на госслужбу
Помощник президента РФ Владислав Сурков
Сурков выступил за обнуление президентских сроков в России
Сергей Тигипко
СМИ назвали будущего премьера Украины
Съезд партии Единая Россия
В "Единой России" опровергли сообщения о смене лидера и названия
Полицейский во время столкновений в Нью-Дели
Главный министр Дели призвал ввести армию в районы беспорядков
Помощник президента России Владислав Сурков
Кремль оценил слова Суркова об обнулении президентских сроков
Сотрудник ФСБ
Задержанные в Саратове подростки признались в подготовке нападения
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:39Цена нефти марки Brent опустилась ниже $52 за баррель
05:16Посольство обратилось к США со срочным запросом о медпомощи Ярошенко
05:11По новой книге автора "Пятидесяти оттенков серого" снимут фильм
05:09Парламент Туниса проголосовал за доверие правительству Фахфаха
05:05Боевики организовали лагерь на руинах древнейшего города в Сирии
05:04Блогер опубликовал снимки котов из "капсулы времени" возрастом 120 лет
04:48Южная Корея и США отложат совместные учения из-за коронавируса
04:46Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 1595 человек
04:44Ученые: у летавших на Луну астронавтов повысился риск ранней смерти
04:41Роспотребнадзор: деньги за турпутевку можно вернуть из-за коронавируса
04:29В Китае за день из-за коронавируса скончались 29 человек
04:25ВЦИОМ: 88% россиян планируют есть блины на Масленицу
04:23При авиаударе в Идлибе погибли два турецких военных
04:22Поклонников Степаненко удивили перемены в ее внешности
04:06Трамп дал советы, как не заразиться коронавирусом
04:04Новый бронетранспортер БТР-82АТ впервые покажут на форуме Армия-2020
04:01Бритни Спирс сняла на видео, как сломала ногу
04:01В Минюсте пообещали пересмотреть размер дорожных штрафов в новом КоАП
03:58В Милуоки назвали число погибших при стрельбе на заводе
03:55Мадуро заявил, что Венесуэла свободна от ящура
Лента новостейМолния