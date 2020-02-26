Сурков заявил, что не планирует возвращаться на госслужбу

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Бывший помощник президента РФ Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков заявил, что не планирует возвращаться на должность, отметив, что контекст вокруг Украины изменился - это дало ему и причину, и повод уйти окончательно.

Бывший чиновник дал интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову для интернет-портала " Актуальные комментарии ".

"Не планируется. Невозможно", - ответил Сурков на вопрос о том, окончательный ли это уход и не планируется ли его возвращение.

Как отметил бывший помощник президента, уже в 2013 году "понял, что мне нет места в системе".

"Я, конечно, создавал эту систему, но никогда не был ее частью. Это не проблема системы, это моя проблема. Чувствую отчуждение. Не потому, что мне что-то не нравится. Как раз нравится. Просто я не умею заниматься чем бы то ни было дольше пяти лет", - пояснил он.

Говоря о причинах этого, Сурков заявил, что ему "интересно работать в жанре контрреализма". "То есть, когда и если надо действовать против реальности, менять ее, переделывать", - уточнил он.

По его словам, в проекте интересно участвовать, пока он проживает стадию становления, развития, роста; тогда есть место для новых идей.

"Я долго занимался внутренней политикой. Политическая система и основы новой государственности были созданы. И в 13-м году пришло время уходить. Я и ушел было. Но тогда вернулся на госслужбу. Были причины", - вспоминает Сурков.

В качестве одной из причин он назвал то, что тогда "получил уникальную возможность самому выбрать проект".

"Выбрал Украину. Чисто интуитивно. Никто мне не подсказывал, и сам я ничего не знал. Да и никто наверняка не знал. Я почувствовал просто, вернее, почуял — будет большое дело. Догадался уже тогда, когда ничего еще не начало происходить, что будет настоящая борьба с Западом", - сказал экс-чиновник.

"Сам сейчас удивляюсь, как я это предвидел летом еще 13-го года. В полной тогдашней тишине. Так все и случилось. Горжусь, что был участником", - добавил он.

Но прошло время и, по его словам, "началось естественное торможение и этого проекта".