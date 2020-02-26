Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-26T10:04+0300
https://ria.ru/20200226/1565209754.html
Сурков заявил, что не планирует возвращаться на госслужбу
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564940696_0:200:2935:1851_1036x0_80_0_0_ae344ff8b2aff2bea5963d22f18ceaed.jpg
РИА Новости

Сурков заявил, что не планирует возвращаться на госслужбу

10:04 26.02.2020
404
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВладислав Сурков
Владислав Сурков
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Владислав Сурков. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков заявил, что не планирует возвращаться на должность, отметив, что контекст вокруг Украины изменился - это дало ему и причину, и повод уйти окончательно.
Бывший чиновник дал интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову для интернет-портала "Актуальные комментарии".
"Не планируется. Невозможно", - ответил Сурков на вопрос о том, окончательный ли это уход и не планируется ли его возвращение.
Как отметил бывший помощник президента, уже в 2013 году "понял, что мне нет места в системе".
"Я, конечно, создавал эту систему, но никогда не был ее частью. Это не проблема системы, это моя проблема. Чувствую отчуждение. Не потому, что мне что-то не нравится. Как раз нравится. Просто я не умею заниматься чем бы то ни было дольше пяти лет", - пояснил он.
Помощник президента России Владислав Сурков
Вчера, 09:53
Сурков оценил возможное возвращение Донбасса в состав Украины
Говоря о причинах этого, Сурков заявил, что ему "интересно работать в жанре контрреализма". "То есть, когда и если надо действовать против реальности, менять ее, переделывать", - уточнил он.
По его словам, в проекте интересно участвовать, пока он проживает стадию становления, развития, роста; тогда есть место для новых идей.
"Я долго занимался внутренней политикой. Политическая система и основы новой государственности были созданы. И в 13-м году пришло время уходить. Я и ушел было. Но тогда вернулся на госслужбу. Были причины", - вспоминает Сурков.
В качестве одной из причин он назвал то, что тогда "получил уникальную возможность самому выбрать проект".
Помощник президента России Владислав Сурков
Вчера, 09:35
"Чистая самоволка". Сурков впервые прокомментировал уход из Кремля
"Выбрал Украину. Чисто интуитивно. Никто мне не подсказывал, и сам я ничего не знал. Да и никто наверняка не знал. Я почувствовал просто, вернее, почуял — будет большое дело. Догадался уже тогда, когда ничего еще не начало происходить, что будет настоящая борьба с Западом", - сказал экс-чиновник.
"Сам сейчас удивляюсь, как я это предвидел летом еще 13-го года. В полной тогдашней тишине. Так все и случилось. Горжусь, что был участником", - добавил он.
Но прошло время и, по его словам, "началось естественное торможение и этого проекта".
"Я бы, конечно, в обычной ситуации не стал бы отпрашиваться с такого горячего участка. Поскольку это было бы безответственно. Но и участок более-менее остыл, и, главное, контекст изменился. Не мог же я пять лет идти в одном направлении, а потом резко повернуть оглобли и двинуться в противоположном. Я бы об этом с самим собой ни за что не договорился. Так у меня появились и причина, и повод уйти окончательно", - рассказал Сурков.
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Владислав Сурков
18 февраля, 20:06
Биография Владислава Суркова
830201
Обсудить 0
Владислав СурковРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Помощник президента России Владислав Сурков
Сурков рассказал о планах по поиску новой работы
Владислав Сурков
Сурков: России предстоит участвовать в решении ряда вопросов Украины
Помощник президента России Владислав Сурков
Сурков рассказал о своих впечатлениях от общения с Зеленским
Помощник президента России Владислав Сурков
Сурков прокомментировал предложения по поправкам к Конституции
Помощник президента России Владислав Сурков
Сурков оценил возможное возвращение Донбасса в состав Украины
Помощник президента РФ Владислав Сурков перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 1 марта 2018
Сурков прокомментировал идею об упоминании Бога в Конституции
Помощник президента России Владислав Сурков
Сурков заявил, что продолжит заниматься политикой
Президент России Владимир Путин и помощник президента РФ Владислав Сурков
Сурков рассказал о разговоре с Путиным перед отставкой
Сергей Тигипко
СМИ назвали будущего премьера Украины
Помощник президента РФ Владислав Сурков
Сурков выступил за обнуление президентских сроков в России
Помощник президента РФ Владислав Сурков
Сурков объяснил уход с поста помощника президента
Полицейский во время столкновений в Нью-Дели
Главный министр Дели призвал ввести армию в районы беспорядков
Член криминальной семьи Коломбо Джон Францезе-старший, также известный как Сонни (Сынок) покидает суд Нью-Йорка после рассмотрения дела об ограблении банка
Умер старейший американский гангстер
В Саратове задержаны подростки за подготовку массового убийства
ФСБ задержала двух подростков, готовивших нападение в Саратове
Богдан Безпалько, политолог, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России
Эксперт рассказал о крымском сценарии для Донбасса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:16Посольство обратилось к США со срочным запросом о медпомощи Ярошенко
05:11По новой книге автора "Пятидесяти оттенков серого" снимут фильм
05:09Парламент Туниса проголосовал за доверие правительству Фахфаха
05:05Боевики организовали лагерь на руинах древнейшего города в Сирии
05:04Блогер опубликовал снимки котов из "капсулы времени" возрастом 120 лет
04:48Южная Корея и США отложат совместные учения из-за коронавируса
04:46Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 1595 человек
04:44Ученые: у летавших на Луну астронавтов повысился риск ранней смерти
04:41Роспотребнадзор: деньги за турпутевку можно вернуть из-за коронавируса
04:29В Китае за день из-за коронавируса скончались 29 человек
04:25ВЦИОМ: 88% россиян планируют есть блины на Масленицу
04:23При авиаударе в Идлибе погибли два турецких военных
04:22Поклонников Степаненко удивили перемены в ее внешности
04:06Трамп дал советы, как не заразиться коронавирусом
04:04Новый бронетранспортер БТР-82АТ впервые покажут на форуме Армия-2020
04:01Бритни Спирс сняла на видео, как сломала ногу
04:01В Минюсте пообещали пересмотреть размер дорожных штрафов в новом КоАП
03:58В Милуоки назвали число погибших при стрельбе на заводе
03:55Мадуро заявил, что Венесуэла свободна от ящура
03:53Горнолыжные курорты Италии не почувствовали вспышки коронавируса
Лента новостейМолния