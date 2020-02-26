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Сурков: России предстоит участвовать в решении ряда вопросов Украины
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РИА Новости

Сурков: России предстоит участвовать в решении ряда вопросов Украины

10:03 26.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВладислав Сурков
Владислав Сурков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Владислав Сурков. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков, комментируя будущие отношения Украины с Россией, отметил, что они никогда не были простыми, и предположил, что РФ предстоит поучаствовать в решении ключевых вопросов этого государства.
"Отношения с Украиной никогда простыми не были, даже когда Украина была в составе России. Украина для имперской и советской бюрократии всегда была делом хлопотным", - сказал Сурков в интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову, интервью опубликовано изданием "Актуальные комментарии".
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Он также полагает, что "Украины нет. Есть украинство".
"Я, как ни странно, укрооптимист. То есть, считаю, что Украины нет пока. Но со временем она все-таки будет. Хохлы ребята упрямые, они сделают. Однако какая именно это будет Украина, в каких границах она будет существовать и даже, может быть, сколько будет Украин - вопросы открытые. И в решении этих вопросов России так или иначе предстоит участвовать", - добавил Сурков.
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