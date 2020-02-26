Сурков: России предстоит участвовать в решении ряда вопросов Украины

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков, комментируя будущие отношения Украины с Россией, отметил, что они никогда не были простыми, и предположил, что РФ предстоит поучаствовать в решении ключевых вопросов этого государства.
"Отношения с Украиной никогда простыми не были, даже когда Украина была в составе России. Украина для имперской и советской бюрократии всегда была делом хлопотным", - сказал Сурков в интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову, интервью опубликовано изданием "Актуальные комментарии".
Он также полагает, что "Украины нет. Есть украинство".
"Я, как ни странно, укрооптимист. То есть, считаю, что Украины нет пока. Но со временем она все-таки будет. Хохлы ребята упрямые, они сделают. Однако какая именно это будет Украина, в каких границах она будет существовать и даже, может быть, сколько будет Украин - вопросы открытые. И в решении этих вопросов России так или иначе предстоит участвовать", - добавил Сурков.