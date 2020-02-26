Жителя Хакасии осудили на 14 лет за избиение пасынка до смерти

КРАСНОЯРСК, 26 фев - РИА Новости. Суд приговорил к 14 годам лишения свободы жителя Саяногорска в Хакасии за избиение четырехлетнего пасынка до смерти, сообщает СУСК РФ по республике.
По данным следствия, инцидент произошел на даче в июне 2019 года. Мужчина находился с мальчиком вдвоем.
"Находясь в состоянии алкогольного опьянения, на дачном участке по улице Вишневой на почве личных неприязненных отношений нанес четырехлетнему пасынку руками и ногами множественные удары по голове, туловищу и конечностям. После... обратился к соседу по даче и попросил вызвать скорую помощь, инсценировав ситуацию о получении пасынком травм при падении. Ребенка доставили в больницу, однако спасти мальчика не удалось", - говорится в сообщении.
Согласно данным судебно-медицинского заключения, смерть ребенка наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы. Верховный суд Хакасии признал подсудимого виновным и приговорил его к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
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