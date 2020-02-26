Жителя Хакасии осудили на 14 лет за избиение пасынка до смерти

"Находясь в состоянии алкогольного опьянения, на дачном участке по улице Вишневой на почве личных неприязненных отношений нанес четырехлетнему пасынку руками и ногами множественные удары по голове, туловищу и конечностям. После... обратился к соседу по даче и попросил вызвать скорую помощь, инсценировав ситуацию о получении пасынком травм при падении. Ребенка доставили в больницу, однако спасти мальчика не удалось", - говорится в сообщении.