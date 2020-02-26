В Москве передали в суд дело о продаже несуществующих товаров

МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. В Москве направлено в суд уголовное дело в отношении 23 членов банды, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере и организации преступного сообщества, сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.

"Следственным управлением УВД по СЗАО ГУ МВД России по Москве завершено расследование уголовного дела об организации преступного сообщества, состоящего из 23 человек, и мошенничестве в особо крупном размере. От преступной деятельности пострадали 234 юридических лица, индивидуальных предпринимателя и физлица. Размер причиненного ущерба составил более 51 миллиона рублей", - сказал Васенин.

По его словам, злоумышленники публиковали в интернете объявления о продаже продуктов питания и автомобильных шин, не намереваясь торговать ими. Товары они предлагали по заниженной цене и требовали предоплату в среднем около 100 тысяч рублей, получив которую, переставали выходить на связь.

Подозреваемые были задержаны в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Пензе, Мурманске и Калужской области.

Были возбуждены уголовные дела по статьям "Мошенничество" и "Организация преступного сообщества".