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2020-02-26T09:44+0300
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В Москве передали в суд дело о продаже несуществующих товаров
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РИА Новости

В Москве передали в суд дело о продаже несуществующих товаров

09:41 26.02.2020 (обновлено: 09:44 26.02.2020)
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© РИА Новости / Андрей СтаростинМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© РИА Новости / Андрей Старостин
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. В Москве направлено в суд уголовное дело в отношении 23 членов банды, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере и организации преступного сообщества, сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
"Следственным управлением УВД по СЗАО ГУ МВД России по Москве завершено расследование уголовного дела об организации преступного сообщества, состоящего из 23 человек, и мошенничестве в особо крупном размере. От преступной деятельности пострадали 234 юридических лица, индивидуальных предпринимателя и физлица. Размер причиненного ущерба составил более 51 миллиона рублей", - сказал Васенин.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
20 февраля, 10:00
В Москве мошенники выманивали деньги, скрываясь за маской Бэтмена
По его словам, злоумышленники публиковали в интернете объявления о продаже продуктов питания и автомобильных шин, не намереваясь торговать ими. Товары они предлагали по заниженной цене и требовали предоплату в среднем около 100 тысяч рублей, получив которую, переставали выходить на связь.
Подозреваемые были задержаны в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Пензе, Мурманске и Калужской области.
Были возбуждены уголовные дела по статьям "Мошенничество" и "Организация преступного сообщества".
Материалы дела направлены в Бабушкинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
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