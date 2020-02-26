В КБР уволили главврача после видео с застольем в рабочее время

НАЛЬЧИК, 26 фев — РИА Новости. Главного врача и еще одного сотрудника Терской районной больницы уволили после публикации видеоролика, на котором запечатлено застолье медиков в рабочее время. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Главного врача и еще одного сотрудника Терской районной больницы уволили после публикации видеоролика, на котором запечатлено застолье медиков в рабочее время. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарии

"Произошедшее неприемлемо для медицинского учреждения, а подобное поведение сотрудников недопустимо по отношению к пациентам. Во вторник в соответствии с действующим законодательством главный врач больницы приказом министра отстранена от занимаемой должности", — говорится в сообщении.

Видео из педиатрического отделения поликлиники Терской районной больницы появилось в соцсетях в конце прошлой недели. На кадрах видно, как врачи обедают в одном из кабинетов, в то время как в коридоре ожидают приема родители с больными детьми. По словам автора ролика, врачи распивали шампанское, но спрятали бутылку при появлении посетительницы.

Региональный Минздрав начал по этому поводу служебную проверку, по итогам которой заведующую педиатрическим отделением и регистратора уволили, а остальным сотрудникам объявили строгие выговоры с занесением в личное дело.