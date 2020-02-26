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В Москве убили женщину в съемной квартире
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РИА Новости

В Москве убили женщину в съемной квартире

09:22 26.02.2020 (обновлено: 10:43 26.02.2020)
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Следствие выясняет обстоятельства убийства женщины, чье тело с ножевыми ранениями нашли на съемной квартире в Москве, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

"По данным следствия, 26 февраля 2020 года в съемной посуточно квартире, расположенной по Химкинскому бульвару в городе Москве, обнаружено тело женщины 1983 года рождения с ножевыми ранениями, которая скончалась на месте происшествия", - сказала Иванова.

По ее словам, возбуждено уголовное дело об убийстве, ведется поиск причастного к совершению преступления.
Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, потерпевшая, по предварительным данным, оказывала услуги интимного характера.
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Юлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)МоскваРоссияПроисшествия
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