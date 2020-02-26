В Москве убили женщину в съемной квартире

"По данным следствия, 26 февраля 2020 года в съемной посуточно квартире, расположенной по Химкинскому бульвару в городе Москве, обнаружено тело женщины 1983 года рождения с ножевыми ранениями, которая скончалась на месте происшествия", - сказала Иванова.