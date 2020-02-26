Ученые нашли регуляторы кровоснабжения, которые помогут при гипертонии

"Основная идея заключается в том, что в мозге есть целая система, которая позволяет ему определить, насколько хорошо он снабжается кровью. И в этой системе ключевую роль играют астроциты. Эти клетки физически обволакивают сосуды своими отростками. Если они чувствуют, что "давление в системе" падает в самом мозге, включается механизм, который повышает системное артериальное давление и частоту сокращений сердца, улучшая таким образом перфузию мозга", - сказал Каспаров, слова которого приводит пресс-служба.