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РИА Наука
2020-02-26T10:11+0300
https://ria.ru/20200226/1565208008.html
Ученые нашли регуляторы кровоснабжения, которые помогут при гипертонии
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РИА Новости

Ученые нашли регуляторы кровоснабжения, которые помогут при гипертонии

09:22 26.02.2020 (обновлено: 10:11 26.02.2020)
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© Фото : Fotolia/ Andrea DantiРабота мозга
Работа мозга
© Фото : Fotolia/ Andrea Danti
Работа мозга. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 26 фев - РИА Новости. Интернациональная группа ученых получила данные о новых регуляторах кровоснабжения мозга, которые могут быть использованы при лечении гипертонии, сообщила пресс-служба Балтийского федерального университета имени Канта в Калининграде.
Как отмечают ученые, клеток астроцитов в мозге примерно столько, сколько нейронов, однако их функция для ученых долгое время оставалась загадкой. Только около 10 лет назад стали появляться теории, согласно которым астроциты наряду с нейронами активно участвуют в обработке информации и в обеспечении деятельности головного мозга.
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Недавно в авторитетном научном журнале Nature Communications была опубликована статья интернациональной группы ученых, в которой было доказано, что астроциты регулируют перфузию - проток крови в сосудах мозга. Среди авторов статьи - профессор университета Бристоля и приглашенный профессор БФУ имени Канта Сергей Каспаров.
"Основная идея заключается в том, что в мозге есть целая система, которая позволяет ему определить, насколько хорошо он снабжается кровью. И в этой системе ключевую роль играют астроциты. Эти клетки физически обволакивают сосуды своими отростками. Если они чувствуют, что "давление в системе" падает в самом мозге, включается механизм, который повышает системное артериальное давление и частоту сокращений сердца, улучшая таким образом перфузию мозга", - сказал Каспаров, слова которого приводит пресс-служба.
По словам Каспарова, известно, что функция сердца и тонус сосудов регулируются нейронами, активность которых астроциты определенным образом модулируют, однако ученые еще не до конца изучили все тонкости работы этого сложного механизма. В частности, неясно, как воспринимаются механические воздействия и каковы подаваемые астроцитами сигналы. Ученым предстоит провести немало экспериментов.
"Но уже сейчас более-менее очевидно, что новые знания можно использовать в медицине. Раньше были известны только рецепторы давления, которые находятся на периферических сосудах. Теперь, когда стала понятна функция астроцитов, для специалистов открылись новые возможности регулировки давления. И это, например, дает надежду страдающим повышенным артериальным давлением, которое возникает без очевидной причины", - добавил Каспаров.
Он отметил, что в работе ученых ведущая роль принадлежит Александру Гурину из Университетского колледжа Лондона.
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