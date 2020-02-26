В Якутии приняли закон о запрете продажи снюса несовершеннолетним

ЯКУТСК, 26 фев – РИА Новости. Депутаты госсобрания Депутаты госсобрания Якутии приняли закон о запрете продажи снюса несовершеннолетним, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Ранее сообщалось, что в декабре 2019 года глава Якутии поручил кабмину до конца года разработать законопроект по запрету продажи сосательных и жевательных смесей, содержащих никотин.

"На XIII пленарном заседании государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии в окончательном чтении принят закон РС (Я) "О запрете продажи несовершеннолетним бестабачных сосательных и жевательных смесей, содержащих никотин и (или) его производные, и внесении изменении в отдельные законодательные акты Республики Саха (Якутия)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за нарушение запрета устанавливается административная ответственность.