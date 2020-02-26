Китайский эксперт: коронавирус не ухудшит отношения Москвы и Пекина

ПЕКИН, 26 фев – РИА Новости. Влияние эпидемии нового типа Влияние эпидемии нового типа коронавируса на торгово-экономическое сотрудничество между Россией Китаем будет ограниченным, заявил РИА Новости генеральный секретарь Китайской ассоциации развития предприятий за рубежом (CODA) и Хэ Чжэньвэй.

CODA – некоммерческая общественная организация, находящаяся под непосредственным ведением Государственного комитета по реформам и развитию Китая. Ассоциация оказывает услуги китайским предприятиям в инвестировании и развитии бизнеса за рубежом.

"Эта эпидемия скажется на российско-китайском торгово-экономическом и инвестиционном сотрудничестве, в этом нет сомнений. Но я считаю, что это влияние обусловлено объективными факторами, оно носит глобальный характер, а вовсе не субъективный. В этих условиях российско-китайское сотрудничество естественно также окажется под влиянием. Но на мой взгляд, это влияние на двустороннее сотрудничество будет ограниченным", - сказал в беседе с РИА Новости Хэ Чжэньвэй

Свою точку зрения чиновник объяснил тем, что между Россией и Китаем есть очень хорошая политическая платформа для развития сотрудничества, а также тем, что львиная доля в двусторонней торговле приходится на энергоресурсы.

"Естественно, что эпидемия скажется на торговой, туристической, научно-технической и других сферах. Однако, на мой взгляд, влияние на энергетическое сотрудничестве будет незначительным. Если говорить о торговле, то нефть и газ занимают очень большую долю в двусторонней торговле, объемы их поставок утверждены заранее, поставки осуществляется под проложенным трубопроводам, поэтому влияние незначительное", - пояснил эксперт.

По его мнению, главный вопрос заключается в том, как стороны справятся с этой ситуацией, какие будут принимать меры, что довести до минимума это влияние.

"Все это требует размышлений от экспертов, правительства и предприятий. Это влияние уже произошло, теперь надо подумать, как довести его до минимума, как из плохого получить хорошее, как сделать так, чтобы эта эпидемия стала новой платформой для развития российско-китайского сотрудничества", - сказал Хэ Чжэньвэй.

Он отметил, что сторонам надо уже сейчас готовиться к возобновлению работы пограничных контрольно-пропускных пунктов, которые были закрыты из-за эпидемии.

"Как только будет объявлено, что эпидемия закончилась, нам нужно как можно скорее возобновить работу пограничных пропускных пунктов. Я не говорю, что нужно открывать сейчас, я считаю, сейчас нужно заранее подготовиться к этому, это поможет в кратчайшие сроки возобновить работу и свести к минимуму влияние эпидемии на двустороннее сотрудничество", - подчеркнул Чэ Чжэньвэй.