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В Московском зоопарке родились щенки гривистого волка
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РИА Новости

В Московском зоопарке родились щенки гривистого волка

08:27 26.02.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкГлавный вход Московского зоопарка
Главный вход Московского зоопарка
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Главный вход Московского зоопарка. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Щенки гривистого волка родились в Московском зоопарке, трое щенков стали первым потомством у пары волков из столичного зоосада, сообщается на сайте мэра Москвы.
"Получить потомство у гривистых волков в первый год после их знакомства - большая удача для нашего зоопарка. Чтобы добиться размножения этих животных, порой требуется несколько лет... Однако в условиях зоопарка звери хорошо социализируются и могут жить небольшими стаями", - приводятся на сайте слова генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.
Так, у посетителей появилась возможность понаблюдать за этими хищниками. Всего родилось трое щенков, гривистые волки живут на старой территории зоопарка, недалеко от экспозиции "Кошачий ряд" и вольера овцебыков. Они являются самыми редкими представителями семейства псовых и занесены в международную Красную книгу.
Отмечается, что волчата игривые и любознательные, но пока опасаются отходить далеко от родителей. Специалисты уже осмотрели троих щенков и сделали им прививки. Основу их рациона на данный момент составляет материнское молоко, но постепенно детеныши пробуют мясо, творог, а также фрукты.
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Акулова добавила, что родившиеся щенки останутся с родителями в течение ближайшего года, а когда малыши подрастут, они отправятся в один из ведущих европейских или отечественных зоопарков, чтобы обзавестись собственным потомством или стаей.
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Московский зоопаркМоскваОбщество
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