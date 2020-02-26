В Московском зоопарке родились щенки гривистого волка

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Щенки гривистого волка родились в Щенки гривистого волка родились в Московском зоопарке , трое щенков стали первым потомством у пары волков из столичного зоосада, сообщается на сайте мэра Москвы

"Получить потомство у гривистых волков в первый год после их знакомства - большая удача для нашего зоопарка. Чтобы добиться размножения этих животных, порой требуется несколько лет... Однако в условиях зоопарка звери хорошо социализируются и могут жить небольшими стаями", - приводятся на сайте слова генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

Так, у посетителей появилась возможность понаблюдать за этими хищниками. Всего родилось трое щенков, гривистые волки живут на старой территории зоопарка, недалеко от экспозиции "Кошачий ряд" и вольера овцебыков. Они являются самыми редкими представителями семейства псовых и занесены в международную Красную книгу

Отмечается, что волчата игривые и любознательные, но пока опасаются отходить далеко от родителей. Специалисты уже осмотрели троих щенков и сделали им прививки. Основу их рациона на данный момент составляет материнское молоко, но постепенно детеныши пробуют мясо, творог, а также фрукты.