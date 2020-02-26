Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-26T08:21+0300
https://ria.ru/20200226/1565206203.html
В Свердловской области из-за пожара эвакуировали учеников интерната
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564776647_0:317:3077:2048_1036x0_80_0_0_2f4ba6fc1cdbda0eb3bd6656a565cd6a.jpg
РИА Новости

В Свердловской области из-за пожара эвакуировали учеников интерната

08:21 26.02.2020
191
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкПожар в цехе по производству пластиковой посуды в Челябинске
Пожар в цехе по производству пластиковой посуды в Челябинске
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости, Виктор Бельцов. Около 30 детей эвакуировали из школы-интерната в Талицком городском округе Свердловской области из-за пожара, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В селе Бутка произошел пожар в здании школы-интерната. Всего был эвакуирован 31 человек, из них 29 детей", - сказал собеседник агентства.
По его словам, работа школы-интерната временно приостановлена. Огнем повреждены кровля и чердачные перекрытия двухэтажного здания.
По предварительным данным, пострадавших нет. Дети временно размещены в здании местного культурно-досугового центра. Обстоятельства пожара выясняются.
На месте взрыва бытового газа в городе Азове Ростовской области
22 февраля, 11:42
В Азове два человека погибли при взрыве газа
000100
Обсудить 0
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Свердловская областьПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудники МЧС России
В Вологде почти 350 человек эвакуировали из школы из-за возгорания
Сотрудники МЧС России
"СОГАЗ" застрахует 139 тысяч сотрудников МЧС
Скорая помощь
Жильцов дома в Элисте, где произошел хлопок газа, размещают в школе
Скорая помощь
В Элисте в многоквартирном доме произошел хлопок газа
Тушение пожара на складе резиновых изделий под Красногорском
В Подмосковье ликвидировали открытое горение на территории склада
Каскадер на мотоцикле во время Кульминации на XXIV Международном Байк-шоу Тень Вавилона у горы Гасфорта под Севастополем
Байк-шоу под Севастополем посвятят годовщине Победы
Заместитель командира взвода роты полка УВО г.Перми Управления Росгвардии по Пермскому краю прапорщик полиции Роман Шпулин спас двух несовершеннолетних детей, провалившихся под лед реки Кама
В Перми росгвардеец спас двух детей, провалившихся под лед на Каме
Автомобили скорой помощи в Турции
Число жертв землетрясения в Турции достигло десяти
Военнослужащие Народной милиции ДНР покидают свои позиции
В ДНР заявили, что готовы к компромиссу в вопросе отвода сил
Вертолет Ка-32
К поискам пропавших в море в Сочи детей привлекли вертолет
Сотрудник Республиканской клинической инфекционной больницы Татарстана, где размещены россияне, эвакуированные с лайнера Diamond Princess
В Роспотребнадзоре рассказали о состоянии эвакуированных из Японии
Руки в наручниках
В Кузбассе экс-главбуха обвиняют в присвоении почти 8 миллионов рублей
Сотрудник из команды пожарно-спасательного центра Москвы
В Подмосковье загорелся ангар с деревянными поддонами
Активность вулкана Попокатепетль в Мексике
В Мексике произошел мощный выброс пепла на вулкане Попокатепетль
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
Киев затягивает согласование новых участков отвода сил, заявили в ДНР
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:16Посольство обратилось к США со срочным запросом о медпомощи Ярошенко
05:11По новой книге автора "Пятидесяти оттенков серого" снимут фильм
05:09Парламент Туниса проголосовал за доверие правительству Фахфаха
05:05Боевики организовали лагерь на руинах древнейшего города в Сирии
05:04Блогер опубликовал снимки котов из "капсулы времени" возрастом 120 лет
04:48Южная Корея и США отложат совместные учения из-за коронавируса
04:46Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 1595 человек
04:44Ученые: у летавших на Луну астронавтов повысился риск ранней смерти
04:41Роспотребнадзор: деньги за турпутевку можно вернуть из-за коронавируса
04:29В Китае за день из-за коронавируса скончались 29 человек
04:25ВЦИОМ: 88% россиян планируют есть блины на Масленицу
04:23При авиаударе в Идлибе погибли два турецких военных
04:22Поклонников Степаненко удивили перемены в ее внешности
04:06Трамп дал советы, как не заразиться коронавирусом
04:04Новый бронетранспортер БТР-82АТ впервые покажут на форуме Армия-2020
04:01Бритни Спирс сняла на видео, как сломала ногу
04:01В Минюсте пообещали пересмотреть размер дорожных штрафов в новом КоАП
03:58В Милуоки назвали число погибших при стрельбе на заводе
03:55Мадуро заявил, что Венесуэла свободна от ящура
03:53Горнолыжные курорты Италии не почувствовали вспышки коронавируса
Лента новостейМолния