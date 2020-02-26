В Свердловской области из-за пожара эвакуировали учеников интерната

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости, Виктор Бельцов. Около 30 детей эвакуировали из школы-интерната в Талицком городском округе Свердловской области из-за пожара, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В селе Бутка произошел пожар в здании школы-интерната. Всего был эвакуирован 31 человек, из них 29 детей", - сказал собеседник агентства.
По его словам, работа школы-интерната временно приостановлена. Огнем повреждены кровля и чердачные перекрытия двухэтажного здания.
По предварительным данным, пострадавших нет. Дети временно размещены в здании местного культурно-досугового центра. Обстоятельства пожара выясняются.
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