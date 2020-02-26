В Перми росгвардеец спас двух детей, провалившихся под лед на Каме

УФА, 26 фев - РИА Новости. Сотрудник Росгвардии Перми вытащил двух детей, провалившихся под лёд на реке Кама, обогрел их и отвёз в полицию, сообщает пресс-служба пермской Росгвардии.
Ведомство рассказывает, что заместитель командира взвода роты полка управления вневедомственной охраны Перми краевой Росгвардии Роман Шпулинг после окончания рабочего дня заехал к роднику за ключевой водой на набережную реки Кама в районе улицы Кировоградская, 72.
"Подойдя к роднику, росгвардеец услышал детские крики о помощи. В 30 метрах от берега под лед провалились двое мальчиков, они громко кричали и звали на помощь. Роман, не задумываясь, бросился спасать детей. Пробежав по тонкому льду около 15 метров, сам стал проваливаться. Остальное расстояние до детей росгвардеец преодолел ползком. Добравшись до мальчишек, Роман вытащил их на лед",- говорится в сообщении.
Сотрудник вневедомственной охраны обогрел детей в автомобиле и доставил в близлежащий отдел полиции, после чего ребята были переданы своим родителям, информирует ведомство.
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