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В Перми росгвардеец спас двух детей, провалившихся под лед на Каме
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РИА Новости

В Перми росгвардеец спас двух детей, провалившихся под лед на Каме

07:57 26.02.2020 (обновлено: 10:01 26.02.2020)
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© Фото : Федеральная служба войск национальной гвардии Российской ФедерациЗаместитель командира взвода роты полка УВО г.Перми Управления Росгвардии по Пермскому краю прапорщик полиции Роман Шпулин спас двух несовершеннолетних детей, провалившихся под лед реки Кама
Заместитель командира взвода роты полка УВО г.Перми Управления Росгвардии по Пермскому краю прапорщик полиции Роман Шпулин спас двух несовершеннолетних детей, провалившихся под лед реки Кама
© Фото : Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федераци
Заместитель командира взвода роты полка УВО г.Перми Управления Росгвардии по Пермскому краю прапорщик полиции Роман Шпулин спас двух несовершеннолетних детей, провалившихся под лед реки Кама
УФА, 26 фев - РИА Новости. Сотрудник Росгвардии Перми вытащил двух детей, провалившихся под лёд на реке Кама, обогрел их и отвёз в полицию, сообщает пресс-служба пермской Росгвардии.
Ведомство рассказывает, что заместитель командира взвода роты полка управления вневедомственной охраны Перми краевой Росгвардии Роман Шпулинг после окончания рабочего дня заехал к роднику за ключевой водой на набережную реки Кама в районе улицы Кировоградская, 72.
"Подойдя к роднику, росгвардеец услышал детские крики о помощи. В 30 метрах от берега под лед провалились двое мальчиков, они громко кричали и звали на помощь. Роман, не задумываясь, бросился спасать детей. Пробежав по тонкому льду около 15 метров, сам стал проваливаться. Остальное расстояние до детей росгвардеец преодолел ползком. Добравшись до мальчишек, Роман вытащил их на лед",- говорится в сообщении.
Сотрудник вневедомственной охраны обогрел детей в автомобиле и доставил в близлежащий отдел полиции, после чего ребята были переданы своим родителям, информирует ведомство.
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