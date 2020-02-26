В Перми росгвардеец спас двух детей, провалившихся под лед на Каме

"Подойдя к роднику, росгвардеец услышал детские крики о помощи. В 30 метрах от берега под лед провалились двое мальчиков, они громко кричали и звали на помощь. Роман, не задумываясь, бросился спасать детей. Пробежав по тонкому льду около 15 метров, сам стал проваливаться. Остальное расстояние до детей росгвардеец преодолел ползком. Добравшись до мальчишек, Роман вытащил их на лед",- говорится в сообщении.