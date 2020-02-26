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"Роскосмос" отправил "на пенсию" самый старый спутник наблюдения за ЧС
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РИА Новости

"Роскосмос" отправил "на пенсию" самый старый спутник наблюдения за ЧС

06:08 26.02.2020
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© РИА Новости / Олег УрусовСотрудники космодрома "Байконур" проводят проверку солнечных батарей спутника "Канопус-В"
Сотрудники космодрома Байконур проводят проверку солнечных батарей спутника Канопус-В
© РИА Новости / Олег Урусов
Сотрудники космодрома "Байконур" проводят проверку солнечных батарей спутника "Канопус-В". Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. "Роскосмос" вывел из эксплуатации спутник для мониторинга чрезвычайных ситуаций "Канопус-В", запущенный в июле 2012 года, он проработал на 2,5 года больше гарантийного срока, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы госкорпорации.
"С 15 февраля космический аппарат "Канопус-В" номер 1 выведен из состава используемых по целевому назначению спутников и переведен на исследование по программе генерального конструктора", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что к настоящему моменту спутник отработал 2,5 года сверх срока активного существования (составляет пять лет - ред.). "За время работы "Канопус-В" показал высокую эффективность целевого использования и надежность заложенных в него технических решений", - добавил представитель пресс-службы "Роскосмоса".
Сейчас на орбите функционирует космическая система "Канопус-В" для мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций. Она включает четыре спутника "Канопус-В" и один "Канопус-В-ИК".
В январе из материалов, размещенных на сайте госзакупок, следовало, что "Роскосмос" планирует запустить еще два спутника "Канопус-В".
В октябре 2019 года заместитель директора департамента навигационных космических систем "Роскосмоса" Валерий Заичко сообщил, что планируется развернуть космическую систему "Канопус-ВО", которая обеспечит широкозахватную и инфракрасную съемку на территории России. В нее войдут не менее шести спутников, первый из которых запустят в 2024-2025 годах.
Позже в материалах на сайте госзакупок сообщалось, что до 2025 года "Роскосмос" планирует выделить на эти цели 8,7 миллиарда рублей.
Стенд Роскосмоса на выставке
21 февраля, 11:29РИА Наука
"Роскосмос" намерен строить все спутники на универсальных платформах
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Хочу стать космонавтомВалерий ЗаичкоКанопус-ВГосударственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос"Россия
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