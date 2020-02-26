"Роскосмос" отправил "на пенсию" самый старый спутник наблюдения за ЧС

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. "Роскосмос" вывел из эксплуатации спутник для мониторинга чрезвычайных ситуаций " "Роскосмос" вывел из эксплуатации спутник для мониторинга чрезвычайных ситуаций " Канопус-В ", запущенный в июле 2012 года, он проработал на 2,5 года больше гарантийного срока, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы госкорпорации.

"С 15 февраля космический аппарат "Канопус-В" номер 1 выведен из состава используемых по целевому назначению спутников и переведен на исследование по программе генерального конструктора", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что к настоящему моменту спутник отработал 2,5 года сверх срока активного существования (составляет пять лет - ред.). "За время работы "Канопус-В" показал высокую эффективность целевого использования и надежность заложенных в него технических решений", - добавил представитель пресс-службы " Роскосмоса ".

Сейчас на орбите функционирует космическая система "Канопус-В" для мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций. Она включает четыре спутника "Канопус-В" и один "Канопус-В-ИК".

В январе из материалов, размещенных на сайте госзакупок, следовало, что "Роскосмос" планирует запустить еще два спутника "Канопус-В".

В октябре 2019 года заместитель директора департамента навигационных космических систем "Роскосмоса" Валерий Заичко сообщил, что планируется развернуть космическую систему "Канопус-ВО", которая обеспечит широкозахватную и инфракрасную съемку на территории России. В нее войдут не менее шести спутников, первый из которых запустят в 2024-2025 годах.