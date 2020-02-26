В Красноярске эвакуируют несколько школ

"Учеников нескольких школ эвакуируют. Информации по количеству или причинам у нас нет. Вся информация в правоохранительных органах", - сказал собеседник агентства, отметив, что детей размещают в близлежащих детсадах до прихода родителей. Когда занятия возобновятся, в мэрии не сообщили.