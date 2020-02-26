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В Красноярске эвакуируют несколько школ
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РИА Новости

В Красноярске эвакуируют несколько школ

06:06 26.02.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 26 фев - РИА Новости. Учеников ряда школ в Красноярске эвакуируют, сообщили РИА Новости в управлении образования мэрии города.
"Учеников нескольких школ эвакуируют. Информации по количеству или причинам у нас нет. Вся информация в правоохранительных органах", - сказал собеседник агентства, отметив, что детей размещают в близлежащих детсадах до прихода родителей. Когда занятия возобновятся, в мэрии не сообщили.
В правоохранительных органах региона и администрации края не стали комментировать ситуацию.
В столице Бурятии Улан-Удэ занятия в школах приостановлены из-за "сообщений об угрозе жизни детей", сказали РИА Новости в мэрии.
Ранее в среду после сообщений о "минировании" проверяли школы во Владивостоке, Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Благовещенске.
Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Тысячи человек были эвакуированы. Все угрозы оказались ложными. На прошлой неделе ФСБ сообщила, что "почтовые террористы" использовали пять зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании" в России: Tutanota, Protonmail, Startmail, Guerrillamail и Cock. Доступ к ним блокирует Роскомнадзор.
Сотрудник полиции
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