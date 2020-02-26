В Улан-Удэ все школы эвакуируют из-за поступивших сообщений с угрозами

"Занятия во всех школах города приостановлены в связи с поступившими сообщениями об угрозе жизни детей на электронную почту отдельных школ. Дети эвакуированы согласно инструкции. Сейчас здания образовательных учреждений обследуют сотрудники Росгвардии", - говорится в сообщении на официальном сайте администрации города.