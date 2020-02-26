В Улан-Удэ все школы эвакуируют из-за поступивших сообщений с угрозами

КРАСНОЯРСК, 26 фев - РИА Новости. Занятия во всех школах Улан-Удэ приостановлены после поступивших сообщений "об угрозе жизни детей", школьников эвакуируют, сообщает мэрия города.
"Занятия во всех школах города приостановлены в связи с поступившими сообщениями об угрозе жизни детей на электронную почту отдельных школ. Дети эвакуированы согласно инструкции. Сейчас здания образовательных учреждений обследуют сотрудники Росгвардии", - говорится в сообщении на официальном сайте администрации города.
По данным мэрии, после завершения обследования учебный процесс возобновится.
В Росгвардии Бурятии РИА Новости сообщили, что взрывотехники обследуют школы и прилегающие территории на наличие взрывоопасных веществ и предметов.
Ранее в среду после сообщений о "минировании" проверяли школы во Владивостоке, Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Благовещенске.
Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Тысячи человек были эвакуированы. Все угрозы оказались ложными.
На прошлой неделе ФСБ сообщила, что "почтовые террористы" использовали пять зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании" в России: Tutanota, Protonmail, Startmail, Guerrillamail и Cock. Доступ к ним блокирует Роскомнадзор.