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В Южной Корее американский военный заразился коронавирусом
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РИА Новости

В Южной Корее американский военный заразился коронавирусом

05:43 26.02.2020
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© REUTERS / Kim Hong-JiСотрудник компании, занимающейся дезинфекцией, очищает пол на рынке в Сеуле, Южная Корея. 24 февраля 2020
Сотрудник компании, занимающейся дезинфекцией, очищает пол на рынке в Сеуле, Южная Корея. 24 февраля 2020
© REUTERS / Kim Hong-Ji
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Коронавирус нового типа впервые выявлен у американского военного, заразившийся - солдат вооруженных сил США в Южной Корее (USFK), говорится в заявлении военных.

"Солдат USFK, дислоцированный на базе Кэмп-Кэрролл, дал положительный результат на COVID-19, что стало первым случаем положительного результата теста на вирус у военнослужащего США. Мы осуществляем все необходимые меры контроля", - говорится в сообщении USFK в Twitter.

По последним данным, общее число зараженных новым типом коронавируса в Южной Корее выросло до 1146, 11 человек скончались. Ранее Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы с третьего "оранжевого" до четвертого "красного" уровня.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысячи человек, скончались 2715, излечились свыше 29 тысяч.
Германия, земля Северный Рейн-Вестфалия
Вчера, 01:20
На западе Германии впервые выявили случай заражения коронавирусом
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Распространение нового коронавирусаВооруженные силы СШАЮжная КореяСШАВ мире
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