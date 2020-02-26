В Южной Корее американский военный заразился коронавирусом

"Солдат USFK, дислоцированный на базе Кэмп-Кэрролл, дал положительный результат на COVID-19, что стало первым случаем положительного результата теста на вирус у военнослужащего США. Мы осуществляем все необходимые меры контроля", - говорится в сообщении USFK в Twitter .

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысячи человек, скончались 2715, излечились свыше 29 тысяч.