Зерновой союз сообщил о ситуации с поставками зерна в Китай

"Поставки сейчас не идут в основном из-за коронавируса. Речь пока о задержке по времени, а не о недопоставках объемов: из-за коронавируса сроки поставок сейчас сдвинуты в среднем на полтора-два месяца", - сказал Злочевский.

"Проблемы с отгрузками начались в начале февраля, пока не были введены запретительные меры (для граждан - ред.) на государственном уровне, и сейчас допоставляются только те объемы, которые были отгружены до закрытия пунктов пропуска", - сказал Злочевский. Он заметил, что Китай – далеко не самый крупный покупатель российских зерновых, ежегодный объем поставок "измеряется в сотнях тысяч тонн".