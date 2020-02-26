Зерновой союз сообщил о ситуации с поставками зерна в Китай

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российские экспортеры зерна смещают сроки поставки своей продукции в Китай в среднем на полтора-два месяца из-за коронавируса, заявил РИА Новости глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский.
"Поставки сейчас не идут в основном из-за коронавируса. Речь пока о задержке по времени, а не о недопоставках объемов: из-за коронавируса сроки поставок сейчас сдвинуты в среднем на полтора-два месяца", - сказал Злочевский.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77,6 тысячи человек; скончались 2 663, излечились свыше 27 тысяч. Число случаев заражения за пределами Китая, по данным ВОЗ, достигло 2 069, скончались 23 человека.
"Проблемы с отгрузками начались в начале февраля, пока не были введены запретительные меры (для граждан - ред.) на государственном уровне, и сейчас допоставляются только те объемы, которые были отгружены до закрытия пунктов пропуска", - сказал Злочевский. Он заметил, что Китай – далеко не самый крупный покупатель российских зерновых, ежегодный объем поставок "измеряется в сотнях тысяч тонн".
По оценке директора департамента стратегического маркетинга "Русагротранса" Игоря Павенского, Россия с начала текущего сельхозгода (с 1 июля 2019 года) по январь поставила в Китай около 96 тысяч тонн зерновых, за весь прошлый сезон - 169 тысяч тонн зерновых. Между тем, основной объем поставок приходится на соевые бобы: в сезоне 2018-2019 их экспорт в Китай из РФ составил 635 тысяч тонн, в текущем сезоне, включая январь - 511 тысяч тонн, отметил эксперт.
В начале февраля правительство России решило закрыть границу с Китаем на Дальнем Востоке, ограничить пересечение границы с Монголией, отменить рабочие визы для граждан Китая, эвакуировать из провинции Хубэй находящихся там россиян, приостановить регулярные полеты и чартеры российских авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. Генеральный консул России в северокитайском Харбине Владимир Ощепков сообщил РИА Новости в середине февраля, что на многих пунктах пропуска грузовые перевозки с Россией возобновлены в ограниченном режиме, на погранпереходе проводятся тщательные проверки со стороны санитарно-эпидемиологических служб. По его словам, несмотря на коронавирус, ежедневно через российско-китайскую границу проходят более 100 грузовых автомобилей и 20-25 железнодорожных составов.
25 февраля, 04:52Россия третий сезон подряд может стать лидером по экспорту пшеницы