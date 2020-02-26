Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-26T05:33+0300
https://ria.ru/20200226/1565204399.html
Зерновой союз сообщил о ситуации с поставками зерна в Китай
https://cdn24.img.ria.ru/images/149871/43/1498714374_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_e0e4259078c096fe0b0777c8c03bc954.jpg
РИА Новости

Зерновой союз сообщил о ситуации с поставками зерна в Китай

05:33 26.02.2020
1690
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПшеница
Пшеница
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Пшеница. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российские экспортеры зерна смещают сроки поставки своей продукции в Китай в среднем на полтора-два месяца из-за коронавируса, заявил РИА Новости глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский.
"Поставки сейчас не идут в основном из-за коронавируса. Речь пока о задержке по времени, а не о недопоставках объемов: из-за коронавируса сроки поставок сейчас сдвинуты в среднем на полтора-два месяца", - сказал Злочевский.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77,6 тысячи человек; скончались 2 663, излечились свыше 27 тысяч. Число случаев заражения за пределами Китая, по данным ВОЗ, достигло 2 069, скончались 23 человека.
"Проблемы с отгрузками начались в начале февраля, пока не были введены запретительные меры (для граждан - ред.) на государственном уровне, и сейчас допоставляются только те объемы, которые были отгружены до закрытия пунктов пропуска", - сказал Злочевский. Он заметил, что Китай – далеко не самый крупный покупатель российских зерновых, ежегодный объем поставок "измеряется в сотнях тысяч тонн".
Водители такси в защитных костюмах в городе Ухань
Вчера, 05:20
Эксперт рассказал о влиянии коронавируса на российскую экономику
По оценке директора департамента стратегического маркетинга "Русагротранса" Игоря Павенского, Россия с начала текущего сельхозгода (с 1 июля 2019 года) по январь поставила в Китай около 96 тысяч тонн зерновых, за весь прошлый сезон - 169 тысяч тонн зерновых. Между тем, основной объем поставок приходится на соевые бобы: в сезоне 2018-2019 их экспорт в Китай из РФ составил 635 тысяч тонн, в текущем сезоне, включая январь - 511 тысяч тонн, отметил эксперт.
В начале февраля правительство России решило закрыть границу с Китаем на Дальнем Востоке, ограничить пересечение границы с Монголией, отменить рабочие визы для граждан Китая, эвакуировать из провинции Хубэй находящихся там россиян, приостановить регулярные полеты и чартеры российских авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. Генеральный консул России в северокитайском Харбине Владимир Ощепков сообщил РИА Новости в середине февраля, что на многих пунктах пропуска грузовые перевозки с Россией возобновлены в ограниченном режиме, на погранпереходе проводятся тщательные проверки со стороны санитарно-эпидемиологических служб. По его словам, несмотря на коронавирус, ежедневно через российско-китайскую границу проходят более 100 грузовых автомобилей и 20-25 железнодорожных составов.
Уборка пшеницы в Краснодарском крае
25 февраля, 04:52
Россия третий сезон подряд может стать лидером по экспорту пшеницы
401503
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаРоссийский зерновой союзАркадий ЗлочевскийКитайРоссияЭкономика
Рекомендуем
Нурсултан Назарбаев
Назарбаев оценил перспективы развития ЕАЭС
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизской Республики Сооронбай Жээнбеков
Путин проведет переговоры с президентом Киргизии
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Россия и Южная Корея провели консультации по визиту Путина
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин проведет встречу с президентом Киргизии
Краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Способное достроить "Северный поток — 2" судно изменило маршрут
Вице-премьер Юрий Трутнев
Трутнев: Китай справится с эпидемией
Водители такси в защитных костюмах в городе Ухань
Эксперт рассказал о влиянии коронавируса на российскую экономику
Город Ухань
Китайский посол рассказал о российских студентах, находящихся в Ухане
Вы больные, девочки: Лавров резко ответил грузинским журналисткам
Лавров резко осадил напавших на него грузинских журналисток
Бармен наливает пиво в кружку
Союз пивоваров России просит Минфин ввести минимальные цены на пиво
Певица Верка Сердючка (Андрей Данилко)
Данилко рассказал, как жюри Евровидения "отомстило" Украине за Россию
Рабочие на нефтепроводе Дружба
Польский Orlen продолжит бизнес с Россией после ЧП с "Дружбой"
Кандидат в президенты США Майкл Блумберг
Возможный следующий президент США случайно сказал правду. Его записали
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США расширили санкции против России
Московский Кремль
Экономисты оценили последствия новых санкций против России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:16Посольство обратилось к США со срочным запросом о медпомощи Ярошенко
05:11По новой книге автора "Пятидесяти оттенков серого" снимут фильм
05:09Парламент Туниса проголосовал за доверие правительству Фахфаха
05:05Боевики организовали лагерь на руинах древнейшего города в Сирии
05:04Блогер опубликовал снимки котов из "капсулы времени" возрастом 120 лет
04:48Южная Корея и США отложат совместные учения из-за коронавируса
04:46Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 1595 человек
04:44Ученые: у летавших на Луну астронавтов повысился риск ранней смерти
04:41Роспотребнадзор: деньги за турпутевку можно вернуть из-за коронавируса
04:29В Китае за день из-за коронавируса скончались 29 человек
04:25ВЦИОМ: 88% россиян планируют есть блины на Масленицу
04:23При авиаударе в Идлибе погибли два турецких военных
04:22Поклонников Степаненко удивили перемены в ее внешности
04:06Трамп дал советы, как не заразиться коронавирусом
04:04Новый бронетранспортер БТР-82АТ впервые покажут на форуме Армия-2020
04:01Бритни Спирс сняла на видео, как сломала ногу
04:01В Минюсте пообещали пересмотреть размер дорожных штрафов в новом КоАП
03:58В Милуоки назвали число погибших при стрельбе на заводе
03:55Мадуро заявил, что Венесуэла свободна от ящура
03:53Горнолыжные курорты Италии не почувствовали вспышки коронавируса
Лента новостейМолния