В постпредстве России прокомментировали невыдачу виз властями США

ООН, 26 фев - РИА Новости. В ООН нарастает кризис в связи с непрекращающимися отказами В ООН нарастает кризис в связи с непрекращающимися отказами США выдавать визы дипломатам других государств, заявил зампостпреда РФ при организации Геннадий Кузьмин, выступая на заседании комитета ГА ООН по сношениям со страной пребывания.

"Кризис невыдачи виз представителям государств-членов нарастает. США не выдают визы представителям России, которые должны стать сотрудниками миссии. Не продлеваются визы у уже работающих в миссии дипломатов", - сказал Кузьмин, текст выступления которого приводится на сайте российского постпредства.

По его словам, не выдаются визы гражданам России , которые отобраны для работы в Секретариате ООН . "Эта политика распространяется и на другие государства", - добавил он.

Он подчеркнул, что таким образом, право целого ряда стран на участие в работе ООН, основанное на уставе организации, грубо попирается. "Можно говорить о системной политике существенного нарушения страной пребывания обязательств по Уставу ООН, Конвенции о привилегиях и иммунитетах организации, соглашения о центральных учреждениях ООН по обеспечению доступа к организации", - заявил Кузьмин.

В декабре Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к США оперативно выдавать въездные визы делегатам, направляющимся для участия в мероприятиях ООН. Документ предписывает, что если проблемы с выдачей виз не будут решены в разумный и ограниченный срок, "то серьезным образом будет рассмотрена возможность принятия мер, предусмотренных разделом 21 Соглашения о Центральных учреждениях". Речь идет о разрешении споров через арбитраж между ООН и США.

"Правовая позиция организации однозначно заявлена. Мы также видим позицию США, которая заключается в невыдаче виз... Исходя из этого, можно констатировать спор между организацией и США по этому вопросу", - заявил Кузьмин.

"Сегодня 25 февраля. Никаких изменений нет. Обозначенные нами в письмах ооновские заседания завершаются одно за другим. Ни одна виза не получена", - подчеркнул он.

США в феврале не выдали визу для посещения ООН замдиректора департамента по новым вызовам МИД России Георгию Михно. Перед этим комиссия ООН по разоружению отложила заседание в связи с невыдачей в срок визы главе российской делегации, главе отдела МИД России по вопросам многостороннего разоружения Константину Воронцову.

Проблемы с выдачей виз россиянам для участия в международных мероприятиях на территории США стали возникать регулярно с 2014 года после резкого ухудшения двусторонних отношений из-за ситуации в Крыму и Донбассе.

Так, в 2015 году США выдали визу с ограничениями спикеру Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко, из-за чего ей пришлось отменить визит для участия во Всемирной конференции глав парламентов стран-участниц Межпарламентского союза.