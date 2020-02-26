В постпредстве России прокомментировали невыдачу виз властями США

"Кризис невыдачи виз представителям государств-членов нарастает. США не выдают визы представителям России, которые должны стать сотрудниками миссии. Не продлеваются визы у уже работающих в миссии дипломатов", - сказал Кузьмин, текст выступления которого приводится на сайте российского постпредства.
Он подчеркнул, что таким образом, право целого ряда стран на участие в работе ООН, основанное на уставе организации, грубо попирается. "Можно говорить о системной политике существенного нарушения страной пребывания обязательств по Уставу ООН, Конвенции о привилегиях и иммунитетах организации, соглашения о центральных учреждениях ООН по обеспечению доступа к организации", - заявил Кузьмин.
20 февраля, 14:17Кремль обеспокоен случаями невыдачи виз в США для работы в ООН
В декабре Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к США оперативно выдавать въездные визы делегатам, направляющимся для участия в мероприятиях ООН. Документ предписывает, что если проблемы с выдачей виз не будут решены в разумный и ограниченный срок, "то серьезным образом будет рассмотрена возможность принятия мер, предусмотренных разделом 21 Соглашения о Центральных учреждениях". Речь идет о разрешении споров через арбитраж между ООН и США.
"Правовая позиция организации однозначно заявлена. Мы также видим позицию США, которая заключается в невыдаче виз... Исходя из этого, можно констатировать спор между организацией и США по этому вопросу", - заявил Кузьмин.
"Сегодня 25 февраля. Никаких изменений нет. Обозначенные нами в письмах ооновские заседания завершаются одно за другим. Ни одна виза не получена", - подчеркнул он.
США в феврале не выдали визу для посещения ООН замдиректора департамента по новым вызовам МИД России Георгию Михно. Перед этим комиссия ООН по разоружению отложила заседание в связи с невыдачей в срок визы главе российской делегации, главе отдела МИД России по вопросам многостороннего разоружения Константину Воронцову.
Проблемы с выдачей виз россиянам для участия в международных мероприятиях на территории США стали возникать регулярно с 2014 года после резкого ухудшения двусторонних отношений из-за ситуации в Крыму и Донбассе.
Так, в 2015 году США выдали визу с ограничениями спикеру Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко, из-за чего ей пришлось отменить визит для участия во Всемирной конференции глав парламентов стран-участниц Межпарламентского союза.
Еще в 2017 году с проблемами столкнулись российские дипломаты, командируемые в посольство в США, генеральные консульства и постоянное представительство при ООН. Затем "под ударом" оказались представители России, направляемые в Секретариат ООН в Нью-Йорке. В 2019 году отказано во въезде многим из тех, кто должен был участвовать в пленарных заседаниях Генеральной Ассамблеи ООН и работе ее отдельных комитетов.