Харрисон Форд поделился секретом хороших отношений с супругой

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Харрисон Форд раскрыл секрет успешного брака в интервью по случаю выхода ленты "Зов предков" с его участием, . Харрисон Форд раскрыл секрет успешного брака в интервью по случаю выхода ленты "Зов предков" с его участием, сообщает Independent.

Актер, известный по фильмам "Звездные воины" и "Приключения Индиана Джонса", женат на Калисте Флокхарт уже почти десять лет. Супруга моложе 77-летнего Форда на 22 года.

"Не говорите, а просто кивайте головой и улыбайтесь", — рассказал он.