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Харрисон Форд поделился секретом хороших отношений с супругой
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РИА Новости

Харрисон Форд поделился секретом хороших отношений с супругой

03:17 26.02.2020
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© AP Photo / Invision / Jordan StraussХаррисон Форд и Калиста Флокхарт
Харрисон Форд и Калиста Флокхарт
© AP Photo / Invision / Jordan Strauss
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Харрисон Форд раскрыл секрет успешного брака в интервью по случаю выхода ленты "Зов предков" с его участием, сообщает Independent.
Актер, известный по фильмам "Звездные воины" и "Приключения Индиана Джонса", женат на Калисте Флокхарт уже почти десять лет. Супруга моложе 77-летнего Форда на 22 года.
"Не говорите, а просто кивайте головой и улыбайтесь", — рассказал он.
Он познакомился с будущей супругой, актрисой Калистой Флокхарт, на церемонии вручения премии "Золотой глобус" в 2002 году. Они поженились спустя восемь лет.
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КультураКино и сериалыНовости культурыХаррисон Форд
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