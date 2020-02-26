В устье реки Миссисипи обнаружили огромную белую акулу

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Огромная белая акула, снабженная прошлым летом спутниковой меткой у берегов Новой Шотландии в Канаде, появилась в устье реки Миссисипи, Огромная белая акула, снабженная прошлым летом спутниковой меткой у берегов Новой Шотландии в Канаде, появилась в устье реки Миссисипи, сообщает Sun Herald.

Эксперты некоммерческой организация OCEARCH, которая отслеживает рыбу, сообщили, что никогда не видели ничего подобного. Самка весом более 900 килограммов пересекла западную часть Миссисипи в Мексиканском заливе и находится в районе, где никогда раньше не наблюдали белых акул.

Куда она направляется, остается загадкой, уточняют в OCEARCH.

Исследователи полагают, что эти хищники мигрируют на юг от Северной Атлантики до Мексиканского залива. Тем не менее, они обычно остаются недалеко от Флориды.