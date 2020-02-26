В национальном парке Приморья зацвела верба

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Зимнее цветение вербы зафиксировали сотрудники нацпарка "Земле леопарда", Зимнее цветение вербы зафиксировали сотрудники нацпарка "Земле леопарда", сообщает пресс-служба заказника.

Обычно на юго-западе Приморья цветение вербы начинается в марте и благодаря большому разнообразию видов ив продолжается до середины мая.

Причиной необычного природного явления стала аномально теплая погода, установившаяся на юге Приморского края в феврале. По данным сотрудников Примгидромета, среднесуточные температуры воздуха в Приморье в последние дни существенно выше нормы – на пять градусов.

Сейчас деревья, которые в народе называют вербой, проходят через процесс вегетации. Пока еще серые сережки в будущем пожелтеют от пыльцы.

Автор фото Глеб Седаш, сотрудник отдела науки "Земли леопарда".