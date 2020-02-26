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Туризм
2020-02-26T00:29+0300
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В национальном парке Приморья зацвела верба
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РИА Новости

В национальном парке Приморья зацвела верба

00:29 26.02.2020
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© РИА Новости / Мария СавченкоВерба
Верба
© РИА Новости / Мария Савченко
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Зимнее цветение вербы зафиксировали сотрудники нацпарка "Земле леопарда", сообщает пресс-служба заказника.
Обычно на юго-западе Приморья цветение вербы начинается в марте и благодаря большому разнообразию видов ив продолжается до середины мая.
Причиной необычного природного явления стала аномально теплая погода, установившаяся на юге Приморского края в феврале. По данным сотрудников Примгидромета, среднесуточные температуры воздуха в Приморье в последние дни существенно выше нормы – на пять градусов.
Сейчас деревья, которые в народе называют вербой, проходят через процесс вегетации. Пока еще серые сережки в будущем пожелтеют от пыльцы.
Автор фото Глеб Седаш, сотрудник отдела науки "Земли леопарда".
Специалисты нацпарка "Земля леопарда" не исключают, что вслед за цветением ив и дальнейшим таянием снега к лучам солнца потянутся и первые ростки зеленой травы. Вскоре из общей пока еще серо-коричневой гаммы в лесу будут ярко выделяться первоцветы, такие как адонис амурский с ярко-желтыми лепестками.
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ТуризмТуризмтуристыНациональный парк "Земля леопарда"Новости - ТуризмПриморский край
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