В национальном парке Приморья зацвела верба

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Зимнее цветение вербы зафиксировали сотрудники нацпарка "Земле леопарда", сообщает пресс-служба заказника.
Обычно на юго-западе Приморья цветение вербы начинается в марте и благодаря большому разнообразию видов ив продолжается до середины мая.
Причиной необычного природного явления стала аномально теплая погода, установившаяся на юге Приморского края в феврале. По данным сотрудников Примгидромета, среднесуточные температуры воздуха в Приморье в последние дни существенно выше нормы – на пять градусов.
Сейчас деревья, которые в народе называют вербой, проходят через процесс вегетации. Пока еще серые сережки в будущем пожелтеют от пыльцы.
Автор фото Глеб Седаш, сотрудник отдела науки "Земли леопарда".
Специалисты нацпарка "Земля леопарда" не исключают, что вслед за цветением ив и дальнейшим таянием снега к лучам солнца потянутся и первые ростки зеленой травы. Вскоре из общей пока еще серо-коричневой гаммы в лесу будут ярко выделяться первоцветы, такие как адонис амурский с ярко-желтыми лепестками.
6 февраля, 00:40ТуризмВ Приморье туристам предложат наблюдать за леопардами