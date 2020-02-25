Новак рассказал, как долго продлится эра нефти

"Мы все прекрасно понимаем, что, чтобы зарядить автомобили, нужно выработать электроэнергию. И какой источник для того, чтобы выработать электроэнергию, — это также вопрос энергетического баланса. Либо это газ, либо уголь, либо возобновляемые источники энергии: ветер, солнце, гидрогенерация", — заключил Новак.