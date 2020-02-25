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2020-02-25T23:08+0300
https://ria.ru/20200225/1565201185.html
Новак рассказал, как долго продлится эра нефти
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РИА Новости

Новак рассказал, как долго продлится эра нефти

23:00 25.02.2020 (обновлено: 23:08 25.02.2020)
10137
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНефтяной станок-качалка
Нефтяной станок-качалка
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Нефтяной станок-качалка. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Как минимум в ближайшие 20 лет потребность в нефти сохранится и в абсолютном выражении будет расти, заявил глава Минэнерго Александр Новак в эфире Первого канала.
"Здесь никуда не деться, у нас углеводородная экономика будет сохраняться", — сказал министр.
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В то же время, комментируя вопрос о переходе многих стран на альтернативные источники, министр признал, что такая тенденция замедляет рост спроса на углеводороды.
Глава Минэнерго подчеркнул, что популяризация электромобилей и рост подобных транспортных средств в крупнейших странах — потребителях нефти не означает отход от использования углеводородов, поскольку электроэнергию для таких машин нужно из чего-то производить.

"Мы все прекрасно понимаем, что, чтобы зарядить автомобили, нужно выработать электроэнергию. И какой источник для того, чтобы выработать электроэнергию, — это также вопрос энергетического баланса. Либо это газ, либо уголь, либо возобновляемые источники энергии: ветер, солнце, гидрогенерация", — заключил Новак.

Министр энергетики РФ Александр Новак
Александр Новак
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В прошлом году глава Минэнерго рассказывал, что в России сформированы запасы нефти и газа на 30 и 100 лет соответственно. Министр уточнил, что это только коммерчески извлекаемые запасы, которые ежегодно держатся на одном и том же уровне.
Новак отмечал, что сегодня доля углеводородов в мировом энергобалансе составляет примерно 85 процентов, однако уже через 15 лет она снизится до 75 процентов.
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Цены на нефтьМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Александр НовакРоссияЭкономика
Популярные комментарии
50 полов это глупость а вот новые виды энергии это прогресс. А вот Россия из которой создали Ресурсную Федерацию в долгосрочной перспективе рискует остаться на обочине прогресса.
25 февраля, 23:40
ccomissarkattani
800009
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