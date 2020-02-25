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Защита Ассанжа оспорила обвинения в создании угрозы жизни источников
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РИА Новости

Защита Ассанжа оспорила обвинения в создании угрозы жизни источников

19:44 25.02.2020
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкУчастница акции против преследования основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа у магистратского суда лондонского района Вестминстер
Участница акции против преследования основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа у магистратского суда лондонского района Вестминстер
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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ЛОНДОН, 25 фев - РИА Новости, Мария Табак. Адвокат Джулиана Ассанжа Марк Саммерс во второй день слушаний по делу об экстрадиции основателя Wikileaks оспорил утверждение своего противника о том, что Ассанж, публикуя секретные документы, осознавал, что создает угрозу жизни источников американских спецслужб.
"Это ложь, ложь и еще раз ложь", - заявил Саммерс на слушаниях в Королевском суде Вулича на востоке Лондона.
По его словам, Ассанж, договариваясь в 2010 году с несколькими газетами о публикации фрагментов переданных ему военнослужащим Брэдли Мэннингом документов Минобороны США, внимательно следил за тем, чтобы не произошло утечки имен источников. Однако, продолжил Саммерс, в 2011 году в книге журналистов Guardian Дэвида Ли и Люка Хардинга появился пароль к базе данных, содержащей имена информантов. Это, по мнению адвоката, и стало причиной утечки данных об источниках, в которой обвиняют Ассанжа и Wikileaks.
После этого, по словам Саммерса, Ассанж позвонил в госдепартамент с тем, чтобы предупредить об утечке и попросить принять меры для защиты информаторов, однако ведомство своевременно не отреагировало. Предпринимал он и другие усилия для того, чтобы добиться защиты информаторов, утверждает адвокат.
"Так что заявление, что господин Ассанж сознательно поставил жизни людей под угрозу, вбросив неотредактированную базу данных, сознательно неверное", - подытожил Саммерс.
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Между тем, Guardian заявила, что ни издание, ни его журналисты не несут ответственность за появление в общественном доступе секретных документов с именами информантов.
"Guardian ясно дала понять, что выступает против экстрадиции Джулиана Ассанжа. Однако совершенно неверно говорить, что книга Guardian о Wikileaks привела к публикации неотредактированных документов американского правительства. В книге содержался пароль, насчет которого Джулиан Ассанж сказал авторам, что он был временным и что он перестанет действовать и будет стерт в течение нескольких часов. В книге также не приводилось никаких деталей касательно местонахождения файлов. Когда книга была опубликована в феврале 2011 года, ни Ассанж, ни Wikileaks не выразили никакой озабоченности касательно безопасности. Сайт Wikileaks опубликовал неотредактированные файлы в сентябре 2011 года", - отмечается в заявлении издания, приведенном в статье, посвященной сегодняшним слушаниям.
На слушаниях накануне адвокат Джеймс Льюис, представляющий интересы США, заявил, что основатель WikiLeaks - не "воплощение свободы слова", а человек, сознательно вступивший в сговор с целью опубликовать секретные документы и поставивший под угрозу жизни источников информации. По словам адвоката, Ассанж вступил в сговор с американским военным Брэдли Мэннингом (впоследствии сменил пол и взял имя Челси Мэннинг - ред.) с целью взлома компьютеров Минобороны США и публикации секретной информации, в том числе об операциях США в Ираке и Афганистане.
Льюис подчеркнул, что риск для разведисточников после публикаций Wikileaks был очень серьезный, вопреки тому, что утверждает сторона защиты: он напомнил, что эти люди передавали США информацию об Иране, а также террористических группировках, в том числе об "Аль-Каиде"*. Адвокат отметил, что источникам и членам их семей грозили пытки и казни. Он отметил, что несколько источников позднее "пропали", однако не стал связывать их исчезновение напрямую с публикациями Wikileaks. Льюис также призвал "не прикрываться журналистикой", когда речь идет о "нарушении обычного уголовного законодательства".
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Нынешний этап слушаний продлится неделю, в течение которой стороны представят основные аргументы. В мае - начале июня пройдут еще три недели слушаний, в ходе которых стороны представят доказательства и вызовут свидетелей по делу. Решение суда ожидается через какое-то время после этого, однако этим процесс вряд ли завершится: в зависимости от вердикта одна из сторон, как ожидается, подаст апелляцию, рассмотрение которой займет долгое время. Дело может дойти до Верховного суда, сообщила ранее сторона защиты. В общей сложности процесс займет несколько лет.
Параллельно защита Ассанжа работает над тем, чтобы он получил политическое убежище во Франции.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая прошлого года.
Власти США сообщили в конце мая, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Арест Джулиана АссанжаДело рядового МэннингаБрэдли МэннингМинистерство обороны СШАThe GuardianWikiLeaksДжулиан АссанжСШАДело против основателя WikiLeaks Джулиана АссанжаВ мире
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