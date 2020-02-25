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Пакистан примет участие в подписании соглашения между США и талибами
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РИА Новости

Пакистан примет участие в подписании соглашения между США и талибами

19:27 25.02.2020
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© AP Photo / FileБоевики радикального движения "Талибан" в Афганистане
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
© AP Photo / File
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Пакистан получил приглашение посетить церемонию подписания мирного соглашения между США и радикальным движением "Талибан", заявил РИА Новости заместитель председателя Сената Пакистана Салим Мандвивалла.
Ранее госдепартамент США сообщил в заявлении от имени госсекретаря Майка Помпео, что США готовятся подписать соглашение с движением "Талибан" 29 февраля. Представитель политофиса "Талибана" в Дохе Сухейль Шахин сообщил, что подписание пройдет в Катаре 29 февраля в присутствии представителей других стран и организаций в качестве наблюдателей.
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"Пакистан был приглашен, но еще неизвестно, кто посетит (церемонию подписания соглашения)", - сообщил Мандвивалла.
Он подчеркнул, что Пакистан всегда поддерживал усилия по стабилизации ситуации в Афганистане.
США и талибы вели переговоры в течение нескольких месяцев в 2019 году. Представитель США по Афганистану Залмай Халилзад и делегация политического офиса талибов в Дохе по итогам восьми раундов переговоров согласовали проект договора о мире, который предусматривал прекращение огня, вывод из Афганистана иностранных войск и начало всеобщих межафганских переговоров о мире. Однако в сентябре после серии терактов, совершенных талибами в Кабуле и ряде других городов, жертвами которых стали и американские военные, президент Дональд Трамп распорядился прекратить переговоры с "Талибаном" и отменить подписание соглашения.
В середине января сообщалось, что талибы передали Халилзаду документ с предложениями по установлению временного режима прекращения огня в Афганистане сроком от семи до десяти дней. Представитель политофиса талибов в Катаре подтвердил возобновление переговоров между афганским радикальным движением и американской делегацией во главе с Халилзадом.
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