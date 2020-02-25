Пакистан примет участие в подписании соглашения между США и талибами

"Пакистан был приглашен, но еще неизвестно, кто посетит (церемонию подписания соглашения)", - сообщил Мандвивалла.

Он подчеркнул, что Пакистан всегда поддерживал усилия по стабилизации ситуации в Афганистане.

В середине января сообщалось, что талибы передали Халилзаду документ с предложениями по установлению временного режима прекращения огня в Афганистане сроком от семи до десяти дней. Представитель политофиса талибов в Катаре подтвердил возобновление переговоров между афганским радикальным движением и американской делегацией во главе с Халилзадом.