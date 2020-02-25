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СПЧ попросил проверить расследование жалоб фигурантов дела "Сети"*
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РИА Новости

СПЧ попросил проверить расследование жалоб фигурантов дела "Сети"*

19:12 25.02.2020 (обновлено: 22:45 25.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗаседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президентский Совет по правам человека просит Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ проверить эффективность расследований по жалобам фигурантов дела "Сети"* на пытки, сообщается на сайте СПЧ.
"Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека сегодня направил запросы в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет России, связанные с расследованием жалоб на пытки со стороны фигурантов уголовного дела "Сети"*, - говорится в сообщении.
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Отмечается, что члены СПЧ ознакомились с частью материалов расследования жалоб фигурантов дела на пытки со стороны сотрудников ФСБ и полагают, что расследование могло быть проведено неэффективно.
"Совет просит руководство Генпрокуратуры и Следственного комитета внимательно изучить материалы проверок, проведенных военно-следственными органами по заявлениям о пытках, поступивших от фигурантов дела "Сети"*, а также проверить обоснованность постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенное по результатам проверок, и провести тщательное расследование всех обстоятельств, о которых сообщили заявители. Совет просит проинформировать о результатах этих проверок", - добавляется в сообщении.
Глава СПЧ Валерий Фадеев заявил РИА Новости, что совет обращает внимание на вопрос пыток, потому что "для России это большая проблема".
"И, конечно, пытки надо искоренять. Совет занимался этим и раньше. Коллеги, которые этим занимались, считают, что недостаточно тщательно была проведена проверка по жалобам обвиняемых", - пояснил он.
Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе 10 февраля приговорил семерых участников "Сети"* к лишению свободы на срок от 6 до 18 лет в колониях общего и строгого режимов. В зависимости от роли каждого суд признал их виновными по статьям "Создание и участие в террористическом сообществе", "Незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов", "Незаконный оборот взрывных устройств", "Покушение на незаконный оборот наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере". Защита заявила, что обжалует решение.
* Организация, запрещенная в России
Валерий Фадеев
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Валерий ФадеевСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФПроисшествия
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