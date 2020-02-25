В Госдуму внесли поправки к законопроекту по Конституции

МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. В комитет Госдумы по госстроительству и законодательству внесли поправки к законопроекту об изменении Конституции.

Так, общероссийское голосование предлагается назначить указом президента. В документе должен быть сформулирован вопрос. В случае, если волеизъявление назначено на рабочий день, он объявляется нерабочим.

Добровольно и свободно

Кроме того, устанавливается, что в голосовании вправе принимать участие россияне, достигшие 18 лет за исключением граждан, признанных судом недееспособными и находящихся в местах лишения свободы.

Поправкой закрепляется, что россияне отдают свой голос добровольно на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании. Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина с целью принудить его к участию или неучастию в голосовании, а также препятствовать его свободному волеизъявлению.

"Подготовка и проведение общероссийского голосования осуществляются открыто и гласно, исходя из необходимости создания максимальных удобств для участников", - уточнил один из авторов поправки Павел Крашенинников.

Функции Центризбиркома

Он добавил, что ЦИК утвердит порядок голосования в трехдневный срок со дня публикации указа президента. Также Центризбриком определит порядок финансового обеспечения подготовки и проведения голосования, информирует граждан о его подготовке и проведении.

ЦИК должен обеспечить возможность ознакомления россиян с текстом изменений в Конституцию, а также установить порядок аккредитации представителей СМИ. Кроме того, в полномочиях ЦИК предлагается закрепить утверждение формы и текста бюллетеня для голосования, порядок их изготовления, доставки и контроля за их изготовлением.

Согласно поправке, ЦИК должен определить результаты голосования не позднее чем через пять дней после его проведения, а в течение трех дней после этого обязуется опубликовать итоги.

Для подготовки могут быть использованы портал Госуслуг, МФЦ, а также дистанционное электронное голосование при наличии условий для его проведения.

Авторами поправки стали депутаты Госдумы Павел Крашенинников, Андрей Макаров, а также члены Совфеда Андрей Клишас, Андрей Турчак и Светлана Горячева.

Поправки в Конституцию

В конце января Путин внес в Госдуму проект о поправках в Основной закон. Палата поддержала документ в первом чтении. Изменения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина.

Для проработки вопроса создали рабочую группу, сопредседатели которой отмечали, что предложения о поправках, озвученные главой государства во время послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и находились в высокой степени готовности.

Дату голосования пока не утвердили, президент согласился с предложением провести его в рабочий день, сделав его выходным.