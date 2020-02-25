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2020-02-25T19:08+0300
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В Госдуму внесли поправки к законопроекту по Конституции
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РИА Новости

В Госдуму внесли поправки к законопроекту по Конституции

19:08 25.02.2020
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© РИА Новости / Павел ЛисицынКонституция Российской Федерации
Конституция Российской Федерации
© РИА Новости / Павел Лисицын
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. В комитет Госдумы по госстроительству и законодательству внесли поправки к законопроекту об изменении Конституции.
Так, общероссийское голосование предлагается назначить указом президента. В документе должен быть сформулирован вопрос. В случае, если волеизъявление назначено на рабочий день, он объявляется нерабочим.
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Добровольно и свободно

Кроме того, устанавливается, что в голосовании вправе принимать участие россияне, достигшие 18 лет за исключением граждан, признанных судом недееспособными и находящихся в местах лишения свободы.
Поправкой закрепляется, что россияне отдают свой голос добровольно на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании. Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина с целью принудить его к участию или неучастию в голосовании, а также препятствовать его свободному волеизъявлению.
"Подготовка и проведение общероссийского голосования осуществляются открыто и гласно, исходя из необходимости создания максимальных удобств для участников", - уточнил один из авторов поправки Павел Крашенинников.
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Функции Центризбиркома

Он добавил, что ЦИК утвердит порядок голосования в трехдневный срок со дня публикации указа президента. Также Центризбриком определит порядок финансового обеспечения подготовки и проведения голосования, информирует граждан о его подготовке и проведении.
ЦИК должен обеспечить возможность ознакомления россиян с текстом изменений в Конституцию, а также установить порядок аккредитации представителей СМИ. Кроме того, в полномочиях ЦИК предлагается закрепить утверждение формы и текста бюллетеня для голосования, порядок их изготовления, доставки и контроля за их изготовлением.
Согласно поправке, ЦИК должен определить результаты голосования не позднее чем через пять дней после его проведения, а в течение трех дней после этого обязуется опубликовать итоги.
Для подготовки могут быть использованы портал Госуслуг, МФЦ, а также дистанционное электронное голосование при наличии условий для его проведения.
Авторами поправки стали депутаты Госдумы Павел Крашенинников, Андрей Макаров, а также члены Совфеда Андрей Клишас, Андрей Турчак и Светлана Горячева.
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Поправки в Конституцию

В конце января Путин внес в Госдуму проект о поправках в Основной закон. Палата поддержала документ в первом чтении. Изменения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина.
Для проработки вопроса создали рабочую группу, сопредседатели которой отмечали, что предложения о поправках, озвученные главой государства во время послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и находились в высокой степени готовности.
Дату голосования пока не утвердили, президент согласился с предложением провести его в рабочий день, сделав его выходным.
Организовать подготовку к голосованию Путин поручил ЦИК.
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Конституция РФГосдума РФРоссия
Популярные комментарии
покажите эти поправки. Конкретно - что там хотят править? - Много возни, выборы, а самое главное - в тайне
25 февраля, 19:47
Василий Кондратьев
6411101
Они еще сами до конца не определились. Но самое главное это конечно же под шумок протащить в Конституцию Госсовет в качестве властного органа, чтобы Володе было куда податься после 24 года пожизненным председателем, иначе как защитить "непосильно нажитое" им и "семьей"?
25 февраля, 19:54
Александр Мося
5401104
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