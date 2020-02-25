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РИА Наука
2020-02-25T18:33+0300
https://ria.ru/20200225/1565194189.html
В Китае нашли древнейшие зеленые растения на Земле
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РИА Новости

В Китае нашли древнейшие зеленые растения на Земле

18:33 25.02.2020
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© Qing Tang et al., 2020Морфология водорослей Proterocladus antiquus
Морфология водорослей Proterocladus antiquus
© Qing Tang et al., 2020
Морфология водорослей Proterocladus antiquus
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Ученые обнаружили в Китае окаменелости древнейших многоклеточных зеленых растений на Земле — водорослей возрастом около одного миллиарда лет. Ранее считалось, что зеленые растения зародились 800 миллионов лет назад. Описание находки приведено в журнале Nature Ecology & Evolution.
Считается, что, как и многоклеточные животные, зеленые растения начинали свое развитие в океане в виде морских водорослей, а затем перебрались на сушу, дав начало всему разнообразию растений, которое есть сегодня — от огромной секвойи до мельчайшего мха. Но когда именно зародился этот тип растений, преобразовавший в процессе хлорофилльного фотосинтеза нашу планету, до конца неизвестно.
Если возраст древнейших красных водорослей Bangiomorpha pubescens составляет примерно 1,047 миллиарда лет, то фрагменты плохо идентифицируемых древнейших зеленых водорослей, находимых ранее, датировались не старше 800 миллионами лет.
Сейчас же ученые из Китая и США сообщили о находке хорошо сохранившихся окаменелостей зеленых микроводорослей Proterocladusantiquus, живших на нашей планете около 1 миллиарда лет назад. Открытие показывает, что зеленые водоросли процветали в океане задолго до того, как растения начали осваивать сушу. По мнению исследователей, именно этот вид стал родоначальником всех многоклеточных зеленых растений на Земле.
Остатки древнейших зеленых водорослей представлены мельчайшими — всего несколько миллиметров в длину — похожими на кровеносные сосуды отпечатками растений в осадочных породах формации Наньфэнь в провинции Ляонин на севере Китая.
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"Вся биосфера в значительной степени зависит от растений и водорослей в плане пищи и кислорода, однако наземные растения начали развиваться лишь около 450 миллионов лет назад, — приводятся в пресс-релизе слова руководителя исследования Шухай Сяо (Shuhai Xiao), палеонтолога из Политехнический университет Виргинии. — Наше исследование показывает, что зеленые водоросли уже эволюционировали 1 миллиард лет назад. Это отодвигает рекорд возраста зеленых водорослей примерно на 200 миллионов лет".
Микроскопические исследования показали, что эти крошечные растения имеют многоклеточную структуру и обладают всеми теми же элементами морфологии, что и современные морские водоросли — сосудистыми стеблями и ветвеобразными отростками, а также корневой системой. Они также очень похожи на ранее обнаруженные неидентифицируемые фрагменты Proterocladus возрастом 800 миллионов лет. Ученые предполагают, что обе эти находки относятся к одному виду.
"Есть некоторые современные зеленые водоросли, которые очень похожи на найденные нами окаменелости, — говорит Сяо. — Особенно похожи по форме и размеру современные водоросли из семейства Siphonocladaceae. Эти водоросли имеют множество ветвей, вертикальных наростов и специализированных клеток, известных как акинеты, которые очень распространены и в ископаемых водорослях".
В совокупности все изученные признаки свидетельствуют о том, что найденные растения являются многоклеточными зелеными водорослями, возможно, самыми древними на Земле.
"Самые первые зеленые водоросли были одноклеточными организмами, но у Proterocladus antiquus мы видим ветвящееся многоклеточное тело, клетки которого различаются по типу. То есть, кроме обычных клеток, у древней водоросли были специальные округлые клетки с более толстыми стенками — мы уверены, что такие клетки позволяли P. antiquus выживать в неблагоприятной среде", — рассказывает Цин Тан (Qing Tang), первый автор статьи.
Исследователи напоминают, что зеленые водоросли являются фотосинтетическими растениями, обеспечивающими биологический баланс планеты: они производят кислород и органический углерод, снабжают пищей млекопитающих и рыб.
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У китайцев была полноценная государственная система и они пользовались уже во всю порохом когда германские племена только осели на территории нынешней Германии и в качестве одежды они всё ещё использовали шкуры животных. Ночевали в пещерах и огонь боялись и почитали за божество.
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