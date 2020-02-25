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Эксперт оценил негативное влияние коронавируса на российскую экономику
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РИА Новости

Эксперт оценил негативное влияние коронавируса на российскую экономику

17:05 25.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкЗнак красного креста у здания больницы в Чите, где лечился зараженный коронавирусом гражданин Китая
Знак красного креста у здания больницы в Чите, где лечился зараженный коронавирусом гражданин Китая
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Знак красного креста у здания больницы в Чите, где лечился зараженный коронавирусом гражданин Китая. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Негативный эффект от коронавируса для российской экономики будет растянут во времени, при неблагоприятном развитии ситуации он может составить 0,2-0,3 процентного пункта ВВП, сообщил РИА Новости главный экономист Газпромбанка Сергей Коныгин.
"Негативный эффект на экономику России будет распределен во времени, на данный момент его можно расценивать как незначительный - минус 0,1 процентного пункта. Однако при сохранении негативного тренда во втором квартале - втором полугодии 2020 года в добыче полезных ископаемых, низких ценах на нефть, слабой динамике экспорта, транспортной активности, эффект может более значительным - до 0,2-0,3 процентного пункта", - сказал он.
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По словам аналитика, влияние коронавируса на экономику России проявляется по нескольким каналам. "Во-первых, идет сокращение турпотока китайских туристов, что сказывается на расходах населения на конечное потребление, что включает траты нерезидентов на территории России. Во-вторых, сокращается экспорт сырьевых товаров в Китай, что сказывается на торговом балансе России. Происходит сжатие экспорта в Китай, как минерального (70% всего экспорта России в Китай), так и несырьевого (продукты питания, древесина)", - продолжил Коныгин.
Он отметил, что в январе в России уже произошло замедление темпов роста промпроизводства до 1,1%, что было связано с падением выпуска в добыче полезных ископаемых (угля и газа), а также спада в производстве электричества, газа, пара на фоне необычно теплой погоды. "Также был зафиксирован необычно высокий спад в грузообороте. Вероятно, что на протяжении всего первого квартала 2020 года сохранится негативный эффект от коронавируса на динамику экспорта нефти и газа из России в Китай, что притормозит динамику выпуска в добыче полезных ископаемых", - отметил он.
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Распространение нового коронавирусаКитайРоссияЭкономика
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