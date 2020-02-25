Эксперт оценил негативное влияние коронавируса на российскую экономику

По словам аналитика, влияние коронавируса на экономику России проявляется по нескольким каналам. "Во-первых, идет сокращение турпотока китайских туристов, что сказывается на расходах населения на конечное потребление, что включает траты нерезидентов на территории России. Во-вторых, сокращается экспорт сырьевых товаров в Китай, что сказывается на торговом балансе России. Происходит сжатие экспорта в Китай, как минерального (70% всего экспорта России в Китай), так и несырьевого (продукты питания, древесина)", - продолжил Коныгин.

Он отметил, что в январе в России уже произошло замедление темпов роста промпроизводства до 1,1%, что было связано с падением выпуска в добыче полезных ископаемых (угля и газа), а также спада в производстве электричества, газа, пара на фоне необычно теплой погоды. "Также был зафиксирован необычно высокий спад в грузообороте. Вероятно, что на протяжении всего первого квартала 2020 года сохранится негативный эффект от коронавируса на динамику экспорта нефти и газа из России в Китай, что притормозит динамику выпуска в добыче полезных ископаемых", - отметил он.