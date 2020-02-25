Эксперт оценил негативное влияние коронавируса на российскую экономику

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Негативный эффект от коронавируса для российской экономики будет растянут во времени, при неблагоприятном развитии ситуации он может составить 0,2-0,3 процентного пункта ВВП, сообщил РИА Новости главный экономист Газпромбанка Сергей Коныгин.
"Негативный эффект на экономику России будет распределен во времени, на данный момент его можно расценивать как незначительный - минус 0,1 процентного пункта. Однако при сохранении негативного тренда во втором квартале - втором полугодии 2020 года в добыче полезных ископаемых, низких ценах на нефть, слабой динамике экспорта, транспортной активности, эффект может более значительным - до 0,2-0,3 процентного пункта", - сказал он.
По словам аналитика, влияние коронавируса на экономику России проявляется по нескольким каналам. "Во-первых, идет сокращение турпотока китайских туристов, что сказывается на расходах населения на конечное потребление, что включает траты нерезидентов на территории России. Во-вторых, сокращается экспорт сырьевых товаров в Китай, что сказывается на торговом балансе России. Происходит сжатие экспорта в Китай, как минерального (70% всего экспорта России в Китай), так и несырьевого (продукты питания, древесина)", - продолжил Коныгин.
Он отметил, что в январе в России уже произошло замедление темпов роста промпроизводства до 1,1%, что было связано с падением выпуска в добыче полезных ископаемых (угля и газа), а также спада в производстве электричества, газа, пара на фоне необычно теплой погоды. "Также был зафиксирован необычно высокий спад в грузообороте. Вероятно, что на протяжении всего первого квартала 2020 года сохранится негативный эффект от коронавируса на динамику экспорта нефти и газа из России в Китай, что притормозит динамику выпуска в добыче полезных ископаемых", - отметил он.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77,6 тысячи человек, скончались 2663, излечились свыше 27 тысяч.