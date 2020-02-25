Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-25T15:24+0300
https://ria.ru/20200225/1565184195.html
Минфин намерен снизить вдвое бедность в Курганской области к 2024 году
https://cdn25.img.ria.ru/images/156154/52/1561545260_0:0:3116:1753_1036x0_80_0_0_c57565cf15901c285d392696cd3f389b.jpg
РИА Новости

Минфин намерен снизить вдвое бедность в Курганской области к 2024 году

15:24 25.02.2020
364
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
КУРГАН, 25 фев - РИА Новости. Реализация программы социально-экономического развития Курганской области позволит к 2024 году снизить число семей с доходами ниже прожиточного минимума в регионе в два раза - с 19% до 8%, заявил министр финансов России Антон Силуанов.
Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе своего визита в Курганскую область провел совещании по вопросу утверждения индивидуальной программы социально-экономического развития региона на 2020-2024 годы. Несколько министров правительства РФ в прошлом году были назначены кураторами регионов с наиболее сложной социально-экономической ситуацией. Куратором Курганской области стал Силуанов.
Председатель правительства Михаил Мишустин
Вчера, 14:22
Мишустин поручил подготовить программы развития отстающих регионов
"Какие цели (программы - Прим. ред.)? Это снижение в два раза доли населения, чьи доходы находятся ниже прожиточного минимума. Мы говорим о том, что в 2024 году доля населения будет, по нашим оценкам, не более 8%", - сказал Силуанов, представляя программу развития региона.
По его словам, регион в настоящее время занимает 71-е место среди субъектов России по уровню среднедушевых денежных доходов населения, по уровню бедности регион находится на 72-м месте. "Порядка 19% населения Курганской области имеют доходы ниже прожиточного минимума. Это надо выправлять. Мы отмечаем здесь высокий уровень безработицы - 8%. По РФ этот показатель составляет 4,6%. Мы видим, что много людей не имеют работы", - добавил министр финансов.
Монеты номиналом 50 и 10 копеек
12 февраля, 12:06
Глава Минтруда назвал бедность наиболее острой проблемой в России
В ближайшие пять лет в регионе планируется создать около 10 тысяч новых рабочих мест, что позволит примерно на 10% снизить количество безработных граждан. "Мы планируем направить ресурсы на создание новых высокоэффективных рабочих мест, в эту работу будет вовлечено около 70 предприятий. Мы направляем ресурсы на компенсации части затрат инвесторов при предоставлении договоров лизинга, займа, то есть придет новое оборудование, передовые технологии, новые производства", - рассказал Силуанов.
Кроме того, программой предусмотрена докапитализация финансовый организаций области, развитие четырех государственных и двух частных промышленных парков, а также создание ОЭЗ промышленно-производственного типа на базе Курганского машиностроительного завода. Еще одним направлением программы развития региона станет работа по приведению автомобильных дорог области в нормативное состояние (сегодня только 31% дорог соответствует федеральным требованиям).
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на
27 января, 18:24
Голикова назвала число россиян, находящихся за чертой бедности
9131003
Обсудить 3
Антон СилуановКурганская областьОбщество
Рекомендуем
Министр финансов Антон Силуанов
В Курганскую область направят семь миллиардов рублей по нацпроектам
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание об утверждении индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области на 2020-2024 годы
Мишустин назвал две ключевые задачи правительства
Десятирублевая монета
Стипендии москвичей старше 50 лет приравняют к минимальной зарплате
Михаил Мишустин
Мишустин пообещал выделить средства на детскую поликлинику в Кургане
Председатель правительства Михаил Мишустин
Мишустин призвал найти баланс по тарифам на электроэнергию в регионах
Председатель правительства Михаил Мишустин
Мишустин поручил подготовить программы развития отстающих регионов
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди
Индия будет покупать у США много энергоресурсов, заявил Трамп
Конституция Российской Федерации
Голосовать по поправкам в Конституцию намерены 66% россиян
Вид на Ростов-на Дону
СР внесла в Ростовской области проект закона о "детях войны"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о помощи регионам в трудной экономической ситуации
Автомобиль полиции
Замначальника ГИБДД по Воронежской области объяснил наличие 22 квартир
Скорая помощь
В Красноярске нашли еще одно тело со следами укусов животных
Сергей Цеков
В Совфеде назвал план Киева по "деоккупации" Крыма неоригинальным
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
Минск и Москва подписали протокол о компенсации за "грязную" нефть
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров проводит переговоры с главой МИД Кипра
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:33Зерновой союз сообщил о ситуации с поставками зерна в Китай
05:31Союз пивоваров России просит Минфин ввести минимальные цены на пиво
05:24Пушков осудил "нападение" грузинских журналисток на делегацию России
05:20Эксперт рассказал о влиянии коронавируса на российскую экономику
05:18Источник: Россия потребовала арбитраж в ООН из-за невыдачи виз США
05:12Посольство России направило в госдеп ноту по содержанию Бута
05:07Посол рассказал об отношении к Красной армии в Израиле
04:59В Китае число жертв коронавируса достигло 2715 человек
04:57"Пятерка" и Иран обсудят ядерную сделку
04:53Эксперт оценил вероятные убытки для России из-за коронавируса
04:45Сандерс пообещал не дать России вмешиваться в выборы в США
04:40В Приамурье на Транссибе восстановили движение поездов по одному пути
04:36В Благовещенске не менее 14 школ эвакуировали из-за "минирования"
04:29В Совфеде предложили штрафовать за купание в неположенных местах
04:24На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,0
04:23В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 1146 человек
04:17В Приморье сообщили результаты анализов россиян с Diamond Princess
04:12Источник назвал дату отправки "Морского старта" из США в Россию
04:10В Подмосковье локализовали пожар на территории двух складов
04:04Британия изучит эффективность национальных стратегий и программ
Лента новостейМолния