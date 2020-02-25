Минфин намерен снизить вдвое бедность в Курганской области к 2024 году

КУРГАН, 25 фев - РИА Новости. Реализация программы социально-экономического развития Реализация программы социально-экономического развития Курганской области позволит к 2024 году снизить число семей с доходами ниже прожиточного минимума в регионе в два раза - с 19% до 8%, заявил министр финансов России Антон Силуанов

Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе своего визита в Курганскую область провел совещании по вопросу утверждения индивидуальной программы социально-экономического развития региона на 2020-2024 годы. Несколько министров правительства РФ в прошлом году были назначены кураторами регионов с наиболее сложной социально-экономической ситуацией. Куратором Курганской области стал Силуанов.

"Какие цели (программы - Прим. ред.)? Это снижение в два раза доли населения, чьи доходы находятся ниже прожиточного минимума. Мы говорим о том, что в 2024 году доля населения будет, по нашим оценкам, не более 8%", - сказал Силуанов, представляя программу развития региона.

По его словам, регион в настоящее время занимает 71-е место среди субъектов России по уровню среднедушевых денежных доходов населения, по уровню бедности регион находится на 72-м месте. "Порядка 19% населения Курганской области имеют доходы ниже прожиточного минимума. Это надо выправлять. Мы отмечаем здесь высокий уровень безработицы - 8%. По РФ этот показатель составляет 4,6%. Мы видим, что много людей не имеют работы", - добавил министр финансов.

В ближайшие пять лет в регионе планируется создать около 10 тысяч новых рабочих мест, что позволит примерно на 10% снизить количество безработных граждан. "Мы планируем направить ресурсы на создание новых высокоэффективных рабочих мест, в эту работу будет вовлечено около 70 предприятий. Мы направляем ресурсы на компенсации части затрат инвесторов при предоставлении договоров лизинга, займа, то есть придет новое оборудование, передовые технологии, новые производства", - рассказал Силуанов.