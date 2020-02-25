Страны Шенгена могут усилить контроль на границах из-за коронавируса

БРЮССЕЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Страны, входящие в Страны, входящие в Шенгенскую зону , могут самостоятельно вводить контроль на границах в связи с угрозами безопасности и здравоохранения, сказала на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии.

"Страны, входящие в Шенгенскую зону, имеют право самостоятельно вводить меры контроля по причинам безопасности или здравоохранения. В данном случае, COVID-19 касается именно здравоохранения… Такие меры могут приниматься, но они должны быть основаны на анализе рисков и научных данных", - пояснила представитель ЕК.

Накануне представители ЕК подчеркнули, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не давала рекомендаций о прекращении передвижений. В Еврокомиссии также добавили, что реакция ЕС на ситуацию с коронавирусом базируется на трех принципах: анализ ситуации, координация и пропорциональный ответ.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.