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Страны Шенгена могут усилить контроль на границах из-за коронавируса
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РИА Новости

Страны Шенгена могут усилить контроль на границах из-за коронавируса

15:07 25.02.2020
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийВход в здание Еврокомиссии в Брюсселе
Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Страны, входящие в Шенгенскую зону, могут самостоятельно вводить контроль на границах в связи с угрозами безопасности и здравоохранения, сказала на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии.
"Страны, входящие в Шенгенскую зону, имеют право самостоятельно вводить меры контроля по причинам безопасности или здравоохранения. В данном случае, COVID-19 касается именно здравоохранения… Такие меры могут приниматься, но они должны быть основаны на анализе рисков и научных данных", - пояснила представитель ЕК.
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Накануне представители ЕК подчеркнули, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не давала рекомендаций о прекращении передвижений. В Еврокомиссии также добавили, что реакция ЕС на ситуацию с коронавирусом базируется на трех принципах: анализ ситуации, координация и пропорциональный ответ.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2592, излечились свыше 24 тысяч. Число случаев заражения за пределами Китая, по данным ВОЗ, достигло 1769, скончались 17 человек.
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Распространение нового коронавирусаШенгенская зонаХубэйВОЗЕврокомиссияКитайЕвропаВ мире
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