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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2020-02-25T13:34+0300
https://ria.ru/20200225/1565174292.html
Руденя: важно качественно реализовать мероприятия в рамках нацпроектов
https://cdn23.img.ria.ru/images/155857/13/1558571388_0:139:2000:1265_1036x0_80_0_0_ecfbeced3aee1c95b077fef52ed26a3e.jpg
РИА Новости

Руденя: важно качественно реализовать мероприятия в рамках нацпроектов

13:34 25.02.2020
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиРуденя: В Верхневолжье вводятся новые меры поддержки семей с детьми
Руденя: В Верхневолжье вводятся новые меры поддержки семей с детьми
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 25 фев – РИА Новости. Важнейшими направлениями национальных проектов определены демография, здравоохранение, развитие экономики, инфраструктура, экология и культура. В Тверской области в первую очередь это строительство детских садов и школ, создание современных медицинских учреждений, их ремонт, реновация, создание ФАПов, а также учреждений культуры, ремонт дорог и благоустройство территорий, строительство жилья, модернизация систем водоснабжения, формирование новой системы обращения с отходами, заявил губернатор области Игорь Руденя на заседании областного правительства.
Одним из ключевых вопросов повестки дня заседания стало рассмотрение реализации национальных проектов в регионе, в в частности обсуждались итоги работы в 2019 году и ключевые мероприятия в рамках национальных проектов в текущем году.
"Ключевая задача – качественное исполнение всех запланированных мероприятий с соблюдением сроков реализации объектов", - сказал глава региона.
По информации пресс-службы областного правительства, в Верхневолжье разработаны 51 региональный проект в рамках 11 нацпроектов – всего это 142 мероприятия. В 2019 году объем расходов по их исполнению составил 8,7 миллиарда рублей – по этому показателю Верхневолжье занимает 7 место в Центральном федеральном округе. В 2020 году общий объем финансирования национальных проектов в Тверской области составляет 11,9 миллиарда рублей, из которых 7,6 миллиарда рублей – средства федерального бюджета, 4,3 миллиарда – областного.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
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Тверская областьИгорь Руденя
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