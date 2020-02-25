Руденя: важно качественно реализовать мероприятия в рамках нацпроектов

ТВЕРЬ, 25 фев – РИА Новости. Важнейшими направлениями национальных проектов определены демография, здравоохранение, развитие экономики, инфраструктура, экология и культура. В Тверской области в первую очередь это строительство детских садов и школ, создание современных медицинских учреждений, их ремонт, реновация, создание ФАПов, а также учреждений культуры, ремонт дорог и благоустройство территорий, строительство жилья, модернизация систем водоснабжения, формирование новой системы обращения с отходами, заявил губернатор области . Важнейшими направлениями национальных проектов определены демография, здравоохранение, развитие экономики, инфраструктура, экология и культура. В Тверской области в первую очередь это строительство детских садов и школ, создание современных медицинских учреждений, их ремонт, реновация, создание ФАПов, а также учреждений культуры, ремонт дорог и благоустройство территорий, строительство жилья, модернизация систем водоснабжения, формирование новой системы обращения с отходами, заявил губернатор области Игорь Руденя на заседании областного правительства.

Одним из ключевых вопросов повестки дня заседания стало рассмотрение реализации национальных проектов в регионе, в в частности обсуждались итоги работы в 2019 году и ключевые мероприятия в рамках национальных проектов в текущем году.

"Ключевая задача – качественное исполнение всех запланированных мероприятий с соблюдением сроков реализации объектов", - сказал глава региона.

По информации пресс-службы областного правительства, в Верхневолжье разработаны 51 региональный проект в рамках 11 нацпроектов – всего это 142 мероприятия. В 2019 году объем расходов по их исполнению составил 8,7 миллиарда рублей – по этому показателю Верхневолжье занимает 7 место в Центральном федеральном округе. В 2020 году общий объем финансирования национальных проектов в Тверской области составляет 11,9 миллиарда рублей, из которых 7,6 миллиарда рублей – средства федерального бюджета, 4,3 миллиарда – областного.