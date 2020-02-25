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Лавров рассказал об ожиданиях от заседания комиссии по СВПД
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РИА Новости

Лавров рассказал об ожиданиях от заседания комиссии по СВПД

12:53 25.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 25 фев - РИА Новости. Заседание комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе 26 февраля – шанс остановить процесс эскалации, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Завтра в Вене должно состояться заседание Совместной комиссии участников СВПД. Это шанс, хоть и не стопроцентный, но шанс остановить процесс эскалации, пока не поздно", - сказал Лавров, выступая на конференции по разоружению.
Госсекретарь США Майк Помпео
23 февраля, 18:11
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Ранее стало известно, что Россию на комиссии, которая пройдёт 26 февраля в Вене, представит замглавы МИД Сергей Рябков.
США в одностороннем порядке вышли из СВПД 8 мая 2018 года и ввели санкции в отношении Тегерана в сфере нефтяного экспорта. Позднее Иран приступил к поэтапной приостановке своих обязательств в рамках СВПД, касающихся обогащения урана и исследовательской деятельности. Германия, Франция и Великобритания 14 января объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу. Европейцы на протяжении некоторого времени обсуждали принятие данной меры, но решились на этот шаг только после того, как Иран объявил об отказе от ограничений по количеству центрифуг.
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19 февраля, 10:32
Президент Ирана подтвердил приверженность ядерной сделке
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Сергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей РябковИранСШАВ мире
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